193 موتورسوار امسال جان خود را از دست دادند

علی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این استان در ده ماهه سالجاری تعداد 782 نفر در حوادث رانندگی کشته شدند که از این تعداد 193 نفر موتور سوار هستند.

وی افزود: 25 درصد تلفات رانندگی استان را موتورسواران تشکیل دادند.

عباسی تصریح کرد: ساری با تعداد 35 نفر و بابل با تعداد 23 نفر بیشترین شهرها و نوشهر، سوادکوه هر کدام با تعداد دو نفر کمترین تلفات موتور سوار را دارند.

وی تصریح کرد: بیشترین گروه سنی که مرگ موتور سوارها در آن اتفاق افتاده، 21 تا 30 سال بوده که تعداد آنها 65 نفر و بعد از آن گروه سنی 11 تا 20 سال با تعداد 49 نفر است.

عباسی افزود: شایع ترین علت مرگ موتور سواران در تصادفات، ضربه مغزی و عوارض ناشی از آن و خونریزی وسیع، صدمات و شکستگی های متعدد از عوامل دیگر منجر به مرگ در موتورسواران در 9 ماهه سالجاری بوده که امید می رود با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و استفاده از کلاه ایمنی شاهد کاهش چشمگیر آن باشیم.

