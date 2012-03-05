به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی بعدازظهر دوشنبه در چهارمین همایش خشکسالی، حفاظت از منابع طبیعی و مصرف بهینه آب و وضعیت پایدار اظهار داشت: در سال جاری 150 میلیارد تومان اعتبار برای 450 طرح مختلف آبرسانی در استان اصفهان هزینه شد و بیش از 50 میلیارد تومان اعتبار از سوی رئیس جمهوری برای بخش کشاورزی اختصاص یافت.

وی بیان داشت: تا پایان دولت دهم، باید لیست طرح‌های کلان استان اصفهان به اتمام برسد که مهم‌ترین این طرح‌ها، تأمین و انتقال آب به ویژه فلات مرکزی ایران و طرح بهشت آباد است.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه سال آینده تمام استان اصفهان تحت پوشش گاز طبیعی قرار می‌گیرد، ادامه داد: تا پایان سال جاری، تمام بخش‌های شهرستان کاشان تحت پوشش گاز طبیعی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در قالب یک پروژه‌ای وضعیت اصفهان در سه سال 57، 84 و 90 مقایسه شد، افزود: تعداد تخت‌های ویژه بیمارستانی به ترتیب، پنج تخت، 401 در سال 84 و 870 در سال جاری رسیده است یعنی با 117 درصد افزایش روبه‌رو بودیم.

ذاکر اصفهانی با اشاره به اینکه میزان رشته‌های دانشگاهی علوم پزشکی اصفهان در سال 84 در حالی 90 عدد بوده که در سال جاری به 164 رشته رسیده است و با 82 درصد رشد روبرو بودیم.

وی، تعداد مراکز تحقیقاتی پزشکی اصفهان در سال 57 را دو عدد عنوان کرد که این رقم در سال 84 به هفت عدد و در سال جاری به 43 عدد رسیده است، اضافه کرد: میزان رشد این مراکز طی 32 سال که از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد برابر با 14 درصد رشد است.

استاندار اصفهان همچنین تعداد مقالات ISI دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال پیروزی انقلاب اسلامی را دو عدد عنوان کرد که در سال 84 این مقالات به 40 عدد رسید و در سال جاری 350 عدد شده است، گفت: در این مدت تنها میزان رشد مقالات ISI چاپ شده، 775 درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه تعداد تحصیلات تکمیلی رشته‌های پزشکی در سال 57، 5.1 درصد ثبت شده که در سال 84 این رقم به 10.4 درصد رسیده و امسال این عدد به 27.6 درصد ثبت شده، تاکید کرد: رشد تحصیلات تکمیلی رشته‌های پزشکی به 165 درصد می‌رسد.

استاندار اصفهان میزان رشد پزشکی در تمام زمینه‌ها را در حالی عالی ارزیابی کرد که آنچه این بین قابل تأمل است اینکه طی 27 سال گذشته، میزان رشدی که شاهد بودیم، آنقدر ناچیز است که قابل ذکر نیست و اگر رشدی را بگویم طی شش سال گذشته صورت گرفته است.

وی بیان داشت: به دنبال جلسه‌ای که با رئیس جمهور داشتیم لیستی از طرح‌های کلان اصفهان تهیه شد که قرار است تمام طرح‌های کلان اصفهان تا پایان دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد تمام شود.