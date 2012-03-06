"بوسیدن روی ماه" در وضعیت توقیف موقت ‌است

امیرحسین علم‌الهدی مشاور پخش فیلم "بوسیدن روی ماه" ساخته همایون اسعدیان درباره وضعیت اکران این فیلم به خبرنگار مهر گفت: مسئولان ارشاد انگار رویشان نمی‌شود بگویند این فیلم توقیف موقت است و با الفاظ بازی می‌کنند.

وی افزود: هنوز پروانه نمایش "بوسیدن روی ماه" صادر نشده‌است. در دو هفته پیش هر وقت دوستان از دفتر پخش به ارشاد مراجعه کرده‌اند با جواب‌هایی همچون پروانه در حال تایپ است و یا مسئول مربوطه دورکاری دارند، روبرو شده‌اند! در مجموع اما تا به حال پروانه به دست ما نرسیده است و این دوستان هر روز با عناوین مختلف بحث‌های جدیدی را مطرح می‌کنند.

علم‌الهدی افزود: اگر فیلم پروانه نمایش دارد شورای صنفی نمی‌تواند از اکران آن ممانعت کند. مگر اینکه یک گفتمان غیررسمی میان "اداره تهیه‌کنندگان" و وزارت ارشاد وجود داشته باشد. به این دلیل نمی‌گویم "اتحادیه" که معتقدم معنای آن کار صنفی کردن است و کاری که تمام اعضای تهیه‌کنندگان را در بگیرد. اما اتحادیه تهیه‌کنندگانی که امروز مسئولیت شورای صنفی را هم برعهده دارد به اداره تهیه‌کنندگان تبدیل شده که زیر مجموعه ارشاد و به نوعی با آن تقسیم کار شده‌است.

مشاور پخش "بوسیدن روی ماه" ادامه داد: ارشاد در رسانه‌ها عنوان می‌کند پروانه نمایش داده‌است و شورای صنفی تاکید دارد ما اجازه نمایش نمی‌دهیم. اداره تهیه‌کنندگان قدرت خود را از ارشاد می‌گیرد پس اگر حرفی می‌زند حرف ارشاد است. در این شرایط ما به این نتیجه می‌رسیم که شیوه جدیدی در عدم اکران فیلم‌ها وجود دارد که علیرغم صحبت‌های شفاهی "بوسیدن روی ماه" پروانه دارد اما در عین حال به گونه‌ای توقیف موقت است.

وی با اشاره به ترکیب فیلم‌های نوروز 91 که شورای صنفی نمایش اعلام کرده است، گفت: شما به ترکیب 15 فیلم نگاه کنید، در آخر باید 5 فیلم به روی پرده برود و تهیه‌کننده و مالکین این 5 فیلم عضو اداره تهیه‌کنندگان هستند. مانند حسین فرحبخش، سعید سهیلی، محمد خزاعی، جمال ساداتیان و احمد نجفی.

علم‌الهدی تاکید کرد: روسای اداره تهیه‌کنندگان طبق صحبت‌هایی که با ارشاد داشته‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که در سفره نوروزی فیلم‌های خودشان را به نمایش دربیاورند و این بحث‌هایی که می‌خواهیم فضای اکران را مدیریت کنیم و فیلم‌های اشک برانگیز را نمی‌خواهیم اکران کنیم، آدرس غلط دادن به افکار عمومی است.

وی افزود: از منظر ما بهترین فصل سال91 نوروز است و این سفره در یک محفل خصوصی در اداره تهیه‌کنندگان باز شده است که هر کسی که به نحوی فیلم دارد از این سفره بهره می‌برد. این هیچ ربطی به مصلحت هم ندارد. مصلحت قبیله‌ای است که این گونه آن را عنوان می‌کنند.

علم‌الهدی ادامه داد: رئیس اداره تهیه‌کنندگان عنوان کرده، ما اجازه اکران فیلم‌های غم‌انگیز را نداریم. اول اینکه فیلم ما غم‌انگیز نیست؛ "بوسیدن روی ماه" کاملا براساس تکریم خانواده شهدا ساخته شده و در 30 سال گذشته هیچ فیلمی با ابعادی این چنینی که مورد استقبال مردم قرار گیرد درباره خانواده شهدا ساخته نشده‌است.

وی با اشاره به صحبت‌های اخیر سیدضیا هاشمی افزود: با توجه به اینکه فیلم اخیر ایشان با عنوان "زم هریر" وهن رزمندگان و شهدا بوده و توسط همین دولت هم توقیف شده است، به نظر می‌رسد که یک جور حسادت‌های شخصی بر تصمیم‌گیری‌ها حاکم شده و تاسف من این است این حسادت‌های شخصی که به جای سیاست گذاری تعبیر می‌شود مورد حمایت ارشاد هم هست.

علم‌الهدی تاکید کرد: ارشاد بدون رودربایسی اعلام کند فیلم "بوسیدن روی ماه" توقیف موقت است چون این روش که یکی به میخ و یکی به نعل می‌زنند و پاسکاری می‌کنند، درست نیست. از منظرفعالان سینما ما با ادبیات جدیدی در حوزه نمایش روبرو هستیم که می‌شود از آن تعبیر "توقیف موقت" کرد.

مشاور پخش "بوسیدن روی ماه" گفت: کسانی که 10 سال گذشته چند فیلم تولید کردند و نتوانستند به نمایش بگذارند که من اسم آن را می‌گذارم ورشکستگان حوزه تولید فیلم، در حال حاضر در راس اداره تهیه‌کنندگان قرار گرفته‌اند. این حسادت مانع می‌شود که اکران "بوسیدن روی ماه" روند منطقی خود را داشته باشد. این حکایت همان عدو شود سبب خیر است. این اذیت‌ها در"یه حبه قند" هم کاملا مشهود بود.

وی درباره شروع تبلیغات این فیلم افزود: بعد از 30 سال فیلمی درباره خانواده شهدا ساخته شده و ارشادی که خود را خادم خانواده شهدا می‌داند از اکران فیلم جلوگیری می‌کند. به هر حال ما شیوه‌های جدیدی برای اکران "یه حبه قند" هم داشتیم. "بوسیدن روی ماه" هم خارج از ساختارهای معمول سینمای ایران است و به جرات بگویم هیچ گونه هنرپیشه پول‌سازی در آن به کار گرفته نشده‌است. به همین دلیل باید بر اساس ماهیت فیلم اطلاع‌رسانی و تبلیغات شروع می‌شد.

علم‌الهدی ادامه داد: ما هر نوع تبلیغاتی که انجام دادیم با مجوز ارشاد بوده‌است. اداره کل نظارت که در حال حاضر با نمایش فیلم مخالفت می‌کند، مهرش در برگه‌های تبلیغات و اطلاع‌رسانی ما وجود دارد. شاید بگویند این یک خطای انسانی بوده‌است. در صورتی که اینگونه نیست. ارشاد می‌دانسته با توجه مفهوم عمیق فیلم باید اکران عید اکران شود. با توجه به بازخورد مطلوبی که در جشنواره داشت می‌توانست فیلم متفاوتی در زمان عید باشد.

وی در پایان تاکید کرد: "بوسیدن روی ماه" به نوعی روحیه خانواده شهدا را در سطح جامعه تبیین می‌کند. نشان می‌دهد در 30 سال گذشته مادران شهدا چگونه توانسته‌اند با یادگاران خود ارتباط عاطفی برقرار کنند و می‌تواند نسل جوان که جنگ را درک نکرده‌است با ادبیات معاصر فیلمسازی به نوعی آشنا کند. اما با توجه به صحبت‌های مدیر اداره کل نظارت و رئیس اداره تهیه‌کنندگان فیلم توقیف موقت شده و واقعاً ادبیات دیگری نمی‌توانیم برای آن به کار ببریم.