  1. استانها
  2. مرکزی
۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۵۵

یوسفی:

15 هزار هکتار جنگل در استان مرکزی وجود دارد

15 هزار هکتار جنگل در استان مرکزی وجود دارد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: به علت آلودگی هوا و و جود 2700 واحد صنعتی در استان، هم اکنون 15 هزار هکتار جنگل در استان مرکزی وجود دارد که سرانه هر نفر حدود 110 متر است که نسبت به سرانه کشور بسیار پایین است.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف یوسفی ظهر دوشنبه در مراسم روز درختکاری افزود: سهم کشور ایران از جنگل 14 میلیون هکتار و سرانه هر فرد 1700 متر است که نسبت به سرانه جهانی بسیار پایین است.

وی با اشاره به وجود 4 میلیارد هکتار جنگل در سراسر دنیا، افزود: این میزان جنگل یک سوم از سطح کره زمین را شامل می‌شود و در این راستا سرانه جنگل به ازای هر نفر 6 هزار مترمربع است.

وی افزود: حفظ منابع طبیعی وظیفه یک دستگاه و مجموعه نیست، بلکه تمام دستگاه‌ها باید دست به دست هم داده و از این نعمت خدادادی حفاظت کنند و آن را به دست نسل‌های آینده بسپارند.

وی گفت: پس از جنگ‌های جهانی مشکلات متعدد زیست محیطی دامنگیر جامعه بشری شده است و تغییر اقلیم، کمبود آب شیرین و بیابان زایی به عنوان سه چالش اساسی فراروی بشریت قرار گرفته است.

یوسفی افزود: وابستگی به منابع طبیعی امری حیاتی است و استفاده از انرژی‌های ارزان و بدون آلاینده به جای سوخت‌های فسیلی ضرورتی اساسی است که باید نسبت به آن توجه ویژه صورت گیرد.

کد مطلب 1552702

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها