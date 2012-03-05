15 هزار هکتار جنگل در استان مرکزی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف یوسفی ظهر دوشنبه در مراسم روز درختکاری افزود: سهم کشور ایران از جنگل 14 میلیون هکتار و سرانه هر فرد 1700 متر است که نسبت به سرانه جهانی بسیار پایین است.

وی با اشاره به وجود 4 میلیارد هکتار جنگل در سراسر دنیا، افزود: این میزان جنگل یک سوم از سطح کره زمین را شامل می‌شود و در این راستا سرانه جنگل به ازای هر نفر 6 هزار مترمربع است.

وی افزود: حفظ منابع طبیعی وظیفه یک دستگاه و مجموعه نیست، بلکه تمام دستگاه‌ها باید دست به دست هم داده و از این نعمت خدادادی حفاظت کنند و آن را به دست نسل‌های آینده بسپارند.

وی گفت: پس از جنگ‌های جهانی مشکلات متعدد زیست محیطی دامنگیر جامعه بشری شده است و تغییر اقلیم، کمبود آب شیرین و بیابان زایی به عنوان سه چالش اساسی فراروی بشریت قرار گرفته است.

یوسفی افزود: وابستگی به منابع طبیعی امری حیاتی است و استفاده از انرژی‌های ارزان و بدون آلاینده به جای سوخت‌های فسیلی ضرورتی اساسی است که باید نسبت به آن توجه ویژه صورت گیرد.