ابتکار کودکان جنوب تهران در روز درختکاری/ کاشت یک درخت به یاد هر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز در میدان چهارم منطقه خزانه در جنوب تهران کودکان و دانش آموزان زیادی در مقابل مجتمع فرهنگی- هنری فجر تجمع کرده بودند تا در روز درختکاری یک شاهکار جدید را به نام با "کاروان رویش" خلق کنند.

این مراسم ساعت 10 امروز با حضور خانواده های شهدا و ایثارگران، امامان جماعت مساجد، شورای ها، فضل الله اندرزی شهردار منطقه 16، رضا زاده از مسئولان فرهنگسرای بهمن و مینا اسماعیلی مدیر مجتمع فرهنگی فجر برگزار شد که در پایان این مراسم با تجلیل از خانواده های شهدا کودکان جنوب تهران با هزاران نهال وارد خیابانهای شهر شدند.

کودکان با در دست داشتن دست نوشته هایی با عنوان شهید شمع تاریخ است و نام شهید همیشه در تاریخ می درخشد نهالهای درخت را در پارکها و باغچه های خانه های شهروندان با شعار کاشت هر نهال به یاد هر شهید غرس کردند. این مراسم همراه با موسیقی و ساز و دقل همراه بود که شهروندان را به شادی و تراوت عید نوروز نوید می داد.

همچنین در این مراسم با حضور شهردار منطقه 16 پارک خطی منطقه افتتاح شد که این پارک به صورت نواری سبز محوطه منطقه 16 تهران را در بر می گیرد.