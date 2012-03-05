لاوروف با وزیران خارجه کشورهای عربی دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رسانه های روسیه به نقل از "سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه این کشور از دیدار وی با وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در روز شنبه خبر دادند.

بر این اساس ،لاوروف این مطلب را در گفتگوی امروز دوشنبه خود با "ناصر جوده" وزیر امور خارجه اردن مطرح کرده است. هفته گذشته نیز وزیر خارجه کویت از دیدار روز چهارشنبه روسیه با شورای همکاری خلیج فارس در ریاض عربستان خبر داده بود.

خبر دیگر حاکی است که دولت چین به منظور رایزنی در مورد وضعیت سوریه نماینده خود را روز سه شنبه به دمشق می فرستد.

روسیه و چین که از ابتدای بروز ناآرامی ها در برخی مناطق سوریه، مخالفت خود را با مواضع غربیها علیه این کشور اعلام کرده اند، با استفاده از حق وتوی خود در شورای امنیت مانع تصویب قطعنامه طراحی شده از سوی آنها شدند.