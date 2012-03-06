تولید کولر آبی کم مصرف برق در ایران آغاز شد

سیدحسین سجادی در گفتگو با مهر با اشاره به تولید کولرهای آبی با رتبه مصرف انرژی بالا در سطح کشور، گفت: از سال آینده و همزمان با ورود به فصل گرمایی عرضه کولرهای آبی کم مصرف آب و برق به بازارهای داخلی آغاز می شود.

قائم مقام شرکت بهره‌وری انرژی ایران با اعلام اینکه در حال حاضر خط تولید کولرهای آبی با رتبه انرژی A و B توسط سازندگان داخلی فراهم شده است، تصریح کرد: تولید این نسل جدید کولرهای آبی کاهش 270 واتی در مصرف برق و انرژی را به همراه دارد.

این مقام مسئول با یاداوری اینکه از دو سال گذشته یک کار مطالعاتی گسترده برای تولید کولر آبی کم مصرف برق در سطح کشور آغاز شده بود، اظهار داشت: در نهایت از سالجاری تولید انبوه کولرهای آب کم مصرف برق با رتبه انرژی A و B در داخل کشور فراهم شد.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر نیاز سالانه کشور به کولرهای آبی حدود 800 هزار دستگاه برآورد می شود، تاکید کرد: با راه اندازی خطوط جدید تولید در داخل کشور امکان پوشش سالانه 300 هزار دستگاه از این تعداد کولر آبی وجود دارد.

سجادی همچنین در پاسخ به این سئوال مهر که آیا وزارت نیرو استفاده از کولرهای گازی را به مشترکان توصیه نمی کند؟ تاکید کرد: قطعا استفاده از کولرهای گازی به شرایط اقلیم و آب و هوایی هر استان بستگی دارد.

قائم مقام شرکت بهره‌وری انرژی ایران با یادآوری اینکه در برخی از مناطق با آب و هوای معتدل استفاده از کوارهای گازی به هیچ وجه توصیه نمی شود، بیان کرد: بر این اساس در مناطقی همچون شهر تهران استفاده از کولر گازی برای خانواده ها توجیه اقتصادی به همراه ندارد.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: قطعا استفاده از کولرهای گازی در مناطق و استان‌های گرمسیری و خشک جنوب کشور در مقایسه با کولر آبی توجیه اقتصادی دارد.