حریت دانشمندان باید حفظ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در دیدار با مسئولان و کارکنان دانشگاه مفید که به مناسبت سی وسومین سالگرد تاسیس این دانشگاه برگزار شد، با تشریح این مطلب که اگر کسی از نظر علمی قوی است و تعهد کاری دارد، ‌دانشگاه باید بدون توجه به سلایق مختلف سیاسی از او استفاده کند، بیان داشت: اگر هم کسی تمایل به فعالیت های سیاسی دارد یا سلیقه خاصی دارد،‌ لازم است کار سیاسی اش را از حساب دانشگاه جداکند. دانشگاه جای کار علمی و فکری است.



ریشه انقلاب اسلامی فرهنگی است



وی با اشاره به اوضاع بد فرهنگی در دوران طاغوت شاهنشاهی گفت: ما وقتی اوضاع جامعه خودمان را در دوران طاغوت می‌دیدیم، می فهمیدیم مشکل اصلی ما فرهنگی است. قدرت در آن زمان دست کسانی بود که نه تنها پایبندی به دین نداشتند،‌ بلکه درد ملت و ملک را هم نداشتند.



استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه تمام تبلیغات در آن دوران در دست کسانی بود که می خواستند چهره‌ای عقب مانده و جاهلانه از دین ارائه کنند، افزود: مومنان هم به دستگاه و مدارس جدید و دانشگاه‌ها بدبین بودند و این امر می‌توانست آینده خطرناکی را رقم زند.



وی با گرامیداشت یاد و خاطره بزرگانی مانند شهید مطهری‌،‌ شهید بهشتی،‌ شهید باهنرگفت: آنان نیز این مشکل را درک کرده و در فکر راه چاره ای برای آن بودند.



تشریح نحوه و هدف راه اندازی دانشگاه مفید



وی با اشاره به این مطلب که با برخی از همفکران خود مجله مکتب اسلام را راه اندازی کردیم که توانست حرکتی در سطح حوزه ایجاد نماید، بیان داشت: از همان زمان به فکر راه اندازی مدارس برای تربیت نسلی متدین و معتقد افتادیم که برخی از دوستان دراین راه موفق شدند و ماهم توانستیم با زحمت و مشقت فراوان مجوز تاسیس مدارس مفید را گرفته و آن مدارس را راه اندازی کردیم.



رئیس دانشگاه مفید قم از سنگ اندازی های رژیم طاغوت در راه اندازی این دانشگاه خبر داد و گفت: عمال این رژیم خبیث اعلام می کردند که اعطای مجوز تاسیس دانشگاه منوط بر این است که یکی از وابستگان به دربار را در هیئئئت امنای آن بگنجانید و ما نپذیرفتیم و تاسیس دانشگاه منتفی شد.



وی با تاکید براینکه پس از پیروزی انقلاب همواره تاسیس دانشگاه یکی از مشغولیت های ذهنی ام بود اظهار داشت: هدف ما از تاسیس این دانشگاه این بود که بتوانیم مرکزی داشته باشیم که هرکسی سئوالی در خصوص احکام اسلامی داشت بتواند با مراجعه به آن پاسخ سئوال خود را دریافت نماید.



آیت الله موسوی اردبیلی دانشگاه مفید را در دست یابی به اهدافش موفق ارزیابی کرد و گفت: این دانشگاه با اهداف مقدس اسلامی پا به عرصه گذاشته و این هدف ناب را ادامه خواهد داد.



کسی به درخت بی میوه سنگ نمی زند



رئیس اسبق قوه قضائیه با بیان این مطلب که مدعی بی نقصی دانشگاه نیستم، گفت: فضلای حوزه علمیه در کنار دیگر دانشجویان فضای مناسبی را از لحاظ علمی و دینی ایجاد کرده اند.



وی با عنوان این مطلب که کار در دانشگاه سختی های خاص خود را دارد، بیان داشت: اصولا هر کس راه جدیدی را آغاز می‌کند، با دشواری مواجه می شود گاهی همه چیز آماده است گاه باید همه چیز را از صفر شروع کرد.



این مرجع تقلید با بیان اینکه مهم این است که توجه به نقاط قوت و ضعف خودمان داشته باشیم و در جهت رفع نقایص تلاش کنیم، اظهار داشت: اگر ما در حد وسعمان تلاشمان را انجام بدهیم انشاءالله ماجوریم. مشکلات هم کم کم از میان می رود،‌ خداوند نیز به کسانی که برای نصرت دین وی تلاش کنند وعده یاری داده است.



آیت الله موسوی اردبیلی با بیان اینکه برخی از بی مهری ها و غرض ورزی ها علیه این دانشگاه را نشانه ثمردهی تلاش های شماست، افزود: ‌کسی به درخت بی میوه سنگ نمی زند.



استاد حوزه علمیه قم با تاکید بر اینکه حریت یک دانشمند باید حفظ شود حتی اگر مخالف ما فکر می‌کند گفت: باید توجه داشت که لازمه یک محیط علمی دوری از تشنج‌ها و درگیری های جناحی و گروهی و وجود امنیت و آزادی فکری است.



دانشجویان امانت خدا در نزد ماهستند



بنیانگذار دانشگاه مفید تربیت جوانان است را اصلی مهم خواند و گفت: اینها امانت خدا نزد شما هستند و باید در تربیت آنها جدیت به خرج دهید. البته ما دانشجویان را انتخاب نمی کنیم و همان دستگاهی که به همه دانشگاه ها دانشجو می فرستد برای ما هم می فرستد. اینها هم جوانان این جامعه هستند و تمام مسائل جامعه را با خودشان به داخل دانشگاه می آورند.



وی تاکید کرد: با دانشجویان باید با ملایمت و دوستی و منطق رفتار کنید و البته ضوابط قانونی و شرعی را هم جدی بگیرید.



علمای حوزه باید پشتوانه دانشگاه مفید باشند



آیت الله موسوی اردبیلی پرهیز از ورود به درگیری های جناحی و سیاسی را بسیار مهم و حیاتی ارزیابی کرد و بیان داشت: ما از اول بنایمان این بود که افراد را بر حسب توان و کارآمدی علمی به کار بگیریم. مساله موضع سیاسی افراد نباید وارد کار آنان در دانشگاه بشود. اگر کسی از نظر علمی قوی است و تعهد کاری دارد،‌دانشگاه باید بدون توجه به سلایق مختلف سیاسی از او استفاده کند.



رئیس دانشگاه مفید، هدف تاسیس این دانشگاه در قم را ایجاد ارتباط مستمر با حوزه علمیه دانست و گفت: ارتباط قوی با حوزه هم برغنای دانشگاه می افزاید و هم برای حوزه،‌ برکات دارد. اما آنچه اصل است جدیت در بعد علمی است. چه در پژوهش‌ها چه در تعلیم، ‌حرف های محکم و متین و عمیق باید مطرح شود.



وی افزود: اگر علوم روز را می خوانید در عمیق ترین و محکم ترین سطح کار کنید. اگر اسلام را مورد مطالعه قرار می‌دهید، تحقیقی و عمیق کار کنید. این بزرگترین خدمت به اسلام و ایران است.

