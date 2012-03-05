آبگیری سد شیاده بابل کامل شد

به گزارش خبرنگار مهر، موسی نامدار عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امسال در اثر بارش بسیار خوب در فصل پائیز و زمستان میزان حجم آبدهی رودخانه های استان در مقایسه با سال قبل حدود 37 درصد افزایش داشته یعنی حدود 2.5 میلیارد متر مکعب آورد داشته است.

وی افزود: این امر موجب شد تا حجم آبگیری کلیه سدهای استان بطور قابل ملاحظه ای در مقایسه با سال قبل افزایش یابد و عمده سدهای کوچک استان از جمله سد شیاده بابل که سالها آبگیری کامل نشده بود آبگیری کامل شد و هم اکنون شاهد سرریز آب باشیم.

نامدار میزان حجم آبگیری سدهای استان را تاکنون حدود 80 درصد اعلام کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 20 درصد افزایش نشان می دهد.

وی با اشاره به آبگیری 85 درصدی آب بندانهای استان حجم ذخیره آب در تأسیسات آبی استان را بالغ بر 600 میلیون متر مکعب اعلام کرد و اظهار امیدواری کرد: با بارش نرمالی که برای فصل بهار پیش بینی شده با همکاری بسیار خوبی که کشاورزان در تقسیم و توزیع و مصرف آب دارند سال زارعی آینده را با حداقل مشکلات پشت سر بگذاریم.

سد شیاده در 32 کیلومتری جنوب غربی بابل بر روی رودخانه چلیم یکی از سرشاخه های رودخانه بابلرود قرار دارد که قادر است سالانه حدود شش میلیون متر مکعب آب برای دو هرار هکتار از اراضی شالیزاری منطقه تنظیم کند.

