اعتبار حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری البرز نیازمند بازنگری است

میرحسین میررجبی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این خصوص گفت: اجرای طرحهای حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری به اعتبار زیادی نیازمند است و اعتبارات کنونی هرگز تامین کننده اهداف این حوزه نیست.

وی افزود: برای توسعه طرحهای جنگلکاری، فضای سبز و احداث پارکهای جنگلی و .. مبلغ 150 میلیون تومان از استان در اختیار این حوزه قرار داده شده که هرگز تامین کننده اهداف نیست.

میررجبی با اشاره به اعتباری که در اختیار این حوزه قرار گرفته است، ادامه داد: در موضوع حفاظت و حمایت از مراتع و جنگلها مبلغ 321 میلیون تومان، در بحث مدیریت مناطق بیابانی 185 میلیون تومان، در موضوع استانداردسازی و تعمیر و تجهیز ساختمانهای اداری 120 میلیون تومان و در مباحث دیگر نیز اعتبار اندکی تخصیص داده شده است.

بیش از 1 میلیارد و 900 میلیون تومان اعتبار نیاز است

وی تصریح کرد: برای اجرای طرحهای حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری به اعتباری بیش از یک میلیارد و 900 میلیون تومان نیاز است تا به صددرصد پیشرفت فیزیکی دست پیدا کنیم.

به گفته میررجبی، مطالعه و اجرای آبخیزداری در حوزه سد سفیدرود 760 میلیون تومان، ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات 90 میلیون تومان، مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه های فاقد سد 76 میلیون تومان و به همین ترتیب در سایر بخشها نیز به اعتبارات میلیونی نیاز است.

میررجبی یادآور شد: متاسفانه فقط 70 درصد اعتبارات استانی تامین شده و در این خصوص مشکلات جدی وجود دارد.

وی با اشاره به اهمیت موضوع منابع طبیعی و حفظ آن، اظهار داشت: در حالیکه همه بر اهمیت حفظ منابع طبیعی به عنوان سرمایه ملی و میراثی که به نسلهای آینده نیز تعلق دارد، تاکید دارند، اما بودجه مناسب برای حفاظت از این منابع در اختیار گذاشته نمی شود