استقبال دولت سوریه از سفر کوفی عنان به دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، تلویزیون دولتی سوریه امروز دوشنبه از استقبال دولت این کشور از سفر "کوفی عنان" به دمشق خبر داد.

تلویزیون سوریه به نقل از یک مقام دولتی اعلام کرد دمشق از سفر عنان به عنوان نماینده ویژه اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد استقبال می کند.



در سفر روز شنبه عنان به دمشق، "ناصر القدوه" وزیر امور خارجه پیشین تشکیلات خودگردان نیز وی را همراهی می کند.



امروز "نبیل العربی" دبیرکل اتحادیه عرب گزارش داد که دبیرکل سابق سازمان ملل متحد روز شنبه به سوریه سفر خواهد کرد.



استقبال سوریه از سفر عنان در حالی است که رژیمهای عربی و در راس آنها عربستان و قطر به صراحت خواستار ارسال سلاح برای گروههای مخالف در راستای دامن زدن به ناآرامی ها و تحقق اهداف سلطه طلبانه خود البته با استفاده ابزاری از مسائل بشردوستانه شده اند، در این زمینه وزیر امور خارجه عربستان با گرفتن ژست دلسوزی برای مردم سوریه تلاش کرد بار دیگر افکارعمومی منطقه و جهان را از سرکوب بی رحمانه اعتراضات مردمی در عربستان و همچنین مشارکت آل سعود در سرکوب قیام مشروع مردم بحرین منحرف کند.