تاکسی دربستی؛ معضل همیشگی روزهای پایان سال پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، گوشه خیابان ایستاده ایم،ردیف. تاکسی سبز رنگ آن سوتر پارک کرده است و منتظر است که مقامت یکی از ما شکسته شود و به دنبال تاکسی دربستی باشیم. میانه اسفند است اما هوا هنوز سوز دارد. منتظریم از میان ترافیک خیابان ماشینی به این سمت میدان برسد.

تاکسیها یکی در میان خالی می روند و آنها که به دنبال مسافر دربستی نیستنند مسافرانی را سوار می کنند که مسیرهای کوتاه دارند. بعد از نیم ساعت معطلی سوار تاکسی می شویم. دقیقه ای قبل تاکسی سبز رنگ مسافر دربستی اش را شکار کرده است.

رژه تاکسی های خالی مقابل مسافران منتظر صحنه ای تکرای است که در روزهای بارانی و یا پر مسافر بیشتر می شود. اما این بی قانونی یا از سوی مدیران شهری رد می شود ویا آن را ویژه مسافر برهای شخصی می دانند و معتقدند که در میان تاکسیها کمتر چنین بی قانونی های رخ می دهد. در این میان اعضای شورای شهر به نظارت ناکافی سازمان تاکسیرانی انتقاد دارند.

نظارتها در تاکسیرانی ضعیف است

حمزه شکیب، رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهر تهران در این زمینه می گوید: مدیرعامل سازمان تاکسیرانی به دلیل رعایت نکردن نرخ کرایه‌های مصوب شورای شهر توسط برخی تاکسیران‌ها به شورای شهر خوانده می‌شود.

شکیب درباره اخذ کرایه‌های خارج‌ از مصوبه شورای شهر و نامعقول در روزهای تعطیل از سوی برخی تاکسیران‌ها،‌ ادامه می دهد: در این بین سازمان تاکسیرانی باید نظارت عالیه داشته باشد و نقش شورای شهر نیز این است که نظارتی کلی بر این وضعیت داشته باشد. متاسفانه نظارت‌ها به درستی انجام نمی‌شود و بعضا نرخ کرایه‌ها خارج از مصوبه اخذ می‌شود.

رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه شورای شهر باید این موضوع را پیگیری و تذکرات قبلی را تکرار کند، می گوید: شورای شهر خواستار برخورد سازمان تاکسیرانی با تاکسیران‌های متخلف است.



از باز خواست شدن ترسی ندارم / سوال منطقی کنند جواب منطقی می دهم

محمد احمدی بافنده، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران در پاسخ به سخنان رئیس کمیسیون عمران شورا به خبرنگار مهر می گوید: نظارتها در تاکسیرانی مناسب است و یکی از برنامه های ما در طرح استقبال از بهار تقویت نظارتها است اما همیشه می توان ادعا کرد اما این ادعا باید ثابت شود.

وی ادامه می دهد: نباید به دلیل تخلفات چند تاکسیران جامعه 80 هزار نفره را زیر سوال برد و گفت نظارت ها ضعیف است. کدام سیستم به اندازه ما ناوگان دارد و بخش خصوصی آن فعال است؟

این مقام مسئول در شهرداری می گوید: در روزهای پایانی سال که خانواده ها به خرید می روند بهترین وسیله استفاده از تاکسی است زیرا نه نیازی است که برای ورود به محدوده طرح ترافیک هزینه دهند و نه شلوغی و ازدحام مترو و اتوبوس را دارند که نتوانند به‌ آسودگی خرید هایش را جا به جا کنند .

احمدی بافنده اضافه کرد: برای پاسخگویی به نیاز مخاطب در این ایام تاکسی های ویژه را تقویت می کنیم و همچنین مرخصی ها را تا پایان سال لغو کرده ایم.

او معتقد است: وظیفه شورای شهر نظارت و پاسخگویی است. ما هم از باز خواست شدن ترسی نداریم سوال منطقی کنند جواب منطقی می دهم.

تاکسی ها به دنبال مسافران خاص نباشند

اما مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران معتقد است تاکسی های شهر تهران سامان ندارند. او در گفتگو با خبرنگار مهر از طرح ساماندهی تاکسی های پایتخت می گوید که به تدریج در حال تکمیل شدن است اما هنوز به نتیجه ای نرسیده است.

او ادامه می دهد: تاکسیهای گردشی که مشغول به کار هستند مشخص نیست که گردشی هستند یا خیر. تاکسی گردشی باید مسافر را سوار کند و تاکسیمترش را روشن کند و بر اساس آن کرایه بگیرد نه این که در خیابانها خالی بچرخد و به دنبال مسافر خاص باشد. تاکسی خطی تهرانپارس ــ میدان راه آهن نمی تواند در محدوده بازار تهران به دنبال مسافر دربستی باشد.

جولان تاکسی دربستی ها در روزهای پایانی سال

سالها است که قرار است تاکسی های پایتخت ساماندهی شوند و تاکسی ها وظایف اصلی خود را انجام دهند. گوشه خیابان بایستند و مسافرانی که دوست دارند از وسیله حمل و نقل لوکس استفاده کنند از این ناوگان استقاده کنند.اما همچنان مسافران در روزهای شلوغ درخیابان سرگردانند و تاکسی های خالی نیز به دنبال مسافرانی هستند که کلمه دربست را فریاد می کنند.



