کاهش منابع آب حیات انسان را تهدید می کند/ چاره ای جز صرفه جوئی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور پرویز کردوانی روز دوشنبه در مراسم جشن درختکاری در اولین روز از هفته منابع طبیعی که در سمنان برگزار شد، افزود: با رشد تکنولوژی مصرف آب به شدت افزایش یافته و این امر مهمترین تهدید جوامع انسانی در سالهای آینده است.

پرویز کردوانی تصریح کرد: مردم باید بدانند در 50 سال آینده با کاهش شدید منابع آبی مواجه خواهیم شد و برای مقابله با آن چاره ای جز صرفه جویی در مصرف آب از هم اکنون نیست.

این چهره ماندگار کشور با اشاره به اینکه برخی کشورها از فضولات در تامین انرژی و گاز استفاده می کنند، افزود: این روشها باید در ایران نیز به جای استفاده از منابع زیرزمینی مورد بهره برداری قرار گیرد.

استاندار سمنان نیز در جشن درختکاری گفت: منابع طبیعی چرخه حیات زندگی انسان هاست.

عباس رهی افزود: انسان بدون گیاه و آب زنده نمی ماند و ضروری است همه افراد در حفظ منابع طبیعی کوشا باشند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هم در این مراسم گفت: حفاظت از منابع طبیعی بدون مشارکت مردم و مسئولان امکان پذیر نیست.

در حاشیه این مراسم با حضور مسئولان و دانش آموزان چند اصله نهال نیز غرس شد.

در این مراسم از پرفسور پرویز کردوانی و 6 نفر از فعالان منابع طبیعی استان قدردانی شد.

این افراد فعالان بخش های آبخیزداری، مرتعداری، همیاران منابع طبیعی و شهرداران دوستدار فضای سبز بودند.