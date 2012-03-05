کاهش منابع آب حیات انسان را تهدید می کند/ چاره ای جز صرفه جوئی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور پرویز کردوانی روز دوشنبه در مراسم جشن درختکاری در اولین روز از هفته منابع طبیعی که در سمنان برگزار شد، افزود: با رشد تکنولوژی مصرف آب به شدت افزایش یافته و این امر مهمترین تهدید جوامع انسانی در سالهای آینده است.
پرویز کردوانی تصریح کرد: مردم باید بدانند در 50 سال آینده با کاهش شدید منابع آبی مواجه خواهیم شد و برای مقابله با آن چاره ای جز صرفه جویی در مصرف آب از هم اکنون نیست.
این چهره ماندگار کشور با اشاره به اینکه برخی کشورها از فضولات در تامین انرژی و گاز استفاده می کنند، افزود: این روشها باید در ایران نیز به جای استفاده از منابع زیرزمینی مورد بهره برداری قرار گیرد.
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