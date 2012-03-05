معرفی پرسر و صداترین مناطق شهر تهران

یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هر سال میزان آلودگی صوتی در پایتخت سنجیده می شود گفت: ایستگاههای سنجش آلودگی صوتی به طور اتوماتیک این اطلاعات را استخراج می کنند و به زودی این اطلاعات در سایت شهرداری نیز قرار می گیرد.
وی ادامه داد: آلودگی صوتی برخلاف آلودگی هوا به شرایط جوی بستگی ندارد، میزان آلودگی صوتی شهر تهران بیشتر به مولدهای متحرک از قبیل خودروها و موتورسیکلتها بر میگردد. بهدلیل وجود همین منابع متحرک هم هست که هماکنون اکثر مناطق و معابر اصلی شهر تهران از میزان بالای آلودگی صوتی رنج میبرند.
رشیدی با اشاره به فعالیت ایستگاههای سنجش آلودگی صوتی افزود: ما هماکنون 45 ایستگاه فعال سنجش آلودگی صوتی داریم که به جرات میتوانم بگویم تهران تنها شهری است که در کشور دارای ایستگاههای سنجش آلودگی صوتی است.
وی با اشاره به افزایش سالانه آلودگی صوتی، وجود این نوع آلودگی را یک تهدید برای شهر خواند و گفت: سنجش میزان افزایش آلودگی صوتی از الگوی لگاریتمی متابعت میکند. از اینرو سالانه حدود0.7 تا 0.80 دسی بل به میزان آلودگی صوتی اضافه میشود و این در حالی است که در دو سال گذشته حدود 2 دسیبل به میزان آلودگی صوتی شهر تهران افزوده شده است. از سویی اثرات ناشی از آلودگی صوتی در درازمدت نمایان می شود. به همین دلیل با اطمینان میتوان گفت اگر شرایط همین طور ادامه یابد، تهران با یک تهدید جدی مواجه است.
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا احداث دیوار صوتی را آخرین راه حل کاهش آلودگی صوتی دانست و بیان داشت: همانطور که اشاره شد آلودگی صوتی شهر تهران بیشتر ناشی از آلایندههای متحرک است از اینرو دقت در تولید و استانداردسازی وسایل نقلیه مولد و نیز وضع مقررات سختگیرانه در این زمینه میتواند مثمرثمر باشد. با وجود این احداث دیوارهای صوتی هم میتواند سهم بسزایی در کاهش آلایندههای صوتی داشته باشد بهطوری که در پشت دیوارهای صوتی تا حدود 15 دسی بل کاهش آلایندههای صوتی را شاهد هستیم.
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