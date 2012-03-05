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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۰۶

حجت الاسلام حسن کاملی فرد:

حضور حماسه ساز مردم در انتخابات تصورات غرب را به هم ریخت

حضور حماسه ساز مردم در انتخابات تصورات غرب را به هم ریخت

اردبیل - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در سپاه حضرت عباس (ع) اردبیل با اشاره به اظهارات اوباما در نشست لابی صهیونیستها گفت: حضور حماسه ساز مردم در انتخابات تحریمهای دشمن را خنثی و تصورات آنها را به هم ریخته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجه الاسلام حسن کاملی فرد عصر دوشنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران به نقشه های شوم دشمن در کمرنگ کردن حضور مردم در صحنه ها و به خصوص انتخابات مجلس اشاره کرد و افزود: دشمنان با تحریمهای اقتصادی  سعی می کنند مردم را نسبت به انقلاب بدبین کنند، ولی مردم با پیشرفتهای غرورآفرین و با حضور پرشور و دشمن شکن این خواست دشمن را نقش برآب کردند.

وی حضور حداکثری و تاریخی در انتخابات را پشتیبانی از مقام عظمای ولایت و پایبندی به آرمانهای امام راحل (ره) و انقلاب اسلامی دانست و متذکر شد: حضور حماسی در انتخابات نقشه شوم و تحریمهای بی تاثیر دشمن را خنثی کرد.

کاملی فرد حضور حداکثری درانتخابات را موجب تثبیت ارزشهای انقلابی واسلامی دانست و تاکید کرد: دشمنان با تجربه ای که از فتنه 88 به یاد داشتند، به هوشمندی و وفاداری مردم نسبت به نظام اسلامی پی نبرده بودند، لذا درصدد فتنه انگیزیهای دیگری بودند که با آگاهی، بصیرت و دشمن شناسی مردم ومسئولان ناکام شدندد.

وی انقلاب اسلامی ایران را الگوی جهان اسلام عنوان کرد و یادآور شد: دستاوردهای انقلاب اسلامی از جمله پیشرفتهای هسته ای، پژوهش و فناوری، سایبری و دیگر دستاوردهای انقلاب حاصل دلبستگی مردم به نظام جمهوری اسلامی ایران است.

نماینده ولی فقیه در سپاه حضرت عباس (ع) اردبیل برگزاری انتخابات پرشور و با شرکت حداکثری مردم در فضای آرام را مهمترین هدف محقق شده مسئولان کشور برشمرد و عنوان کرد: مردم نیز با آگاهی و بصیرت کامل ضمن انتخاب افراد اصلح، کارآمد و توانا فضای انتخابات را به تجربه تلخ دشمن تبدیل کردند.

کد مطلب 1552716

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