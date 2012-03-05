مزار شهدای قزوین غبار روبی و گلباران شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان و کارکنان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین عصر دوشنبه در مراسمی با حضور جمعی از مزار شهدای این شهر عطرافشانی، غبارروبی و گلباران شد.



در این مراسم کارکنان اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان با حضور در مزار شهدا، در حرکتی نمادین با نثار شاخه گلهایی در مزار شهدای انقلاب و دفاع مقدس بار دیگر با آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی و شهدا تجدید بیعت کردند.



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین در این مراسم از توزیع 53 هزار اصله نهال در روز درختکاری بین مردم خبر داد و گفت: امسال مانند سال های گذشته و همزمان با هفته منابع طبیعی و روز درختکاری به یاد هر شهید در مزار شهدای استان نهالی غرس می شود.



هاشم گودرزوند چگینی، عزت، سربلندی، افتخار و اقتدار ایران اسلامی را از برکت خون شهدا دانست و افزود: امروز به برکت خون شهدا شاهد توسعه و پیشرفت کشور هستیم همه باید قدردان خون پاک شهدا باشیم.



وی با تاکید بر لزوم ترویج و گسترش درختکاری افزود: فرهنگ درختکاری و نهال کاری را در جامعه باید تقویت کنیم و توسعه دهیم.



چگینی تصریح کرد: کاشت درخت علاوه بر تولید چوب، در سالم سازی طبیعت و محیط زیست نیز موثر است چرا که حفظ آب و خاک و اکوسیستم طببیعی را به دنبال دارد.



در پایان این مراسم توسط هر یک از شرکت کنندگان یک نهال به نام و یاد یک شهید هشت سال دفاع مقدس کاشته شد.