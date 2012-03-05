تصویربرداری فیلم تلویزیونی "دسر توت فرنگی" به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری فیلم تلویزیونی "دسر توت فرنگی" طبق برنامه‌ریزی‌ در لوکیشن‌های پیش‌بینی شده در مناطق مختلف شهر تهران از جمله در شهرک قدس، ایرانشهر، میرداماد، شیخ‌هادی، ضرابخانه، کاشانک و منیریه به پایان رسید.

این فیلم داستان شیرین را روایت می‌کند که با تصادف همسر، می‌کوشد به سختی خانواده سه نفره‌اش را از طریق تنها کاری که بلد است، یعنی آشپزی اداره کند.

فیلم "دسر توت‌فرنگی" تصویرگر ظرایف زندگی زنی است که تلاش می‌کند از خلال ترمیم رابطه لطمه دیده با دخترش مینا، هم خانواده را سرپا نگه دارد و هم در کارش پیشرفت کند.

در این درام خانوادگی بازیگرانی ازجمله پریسا مقتدی، هومن برق‌نورد، مهتاج نجومی، الهام شکیب، روشنک گرامی، شاپور معمارزاده، پریسا رضایی، عقیل تقی‌زاده، محمدجواد ستارالعیوب و... نقش‌آفرینی می‌کنند.

عوامل این تله فیلم که محصول سیما فیلم است عبارتند از مجری‌طرح: سیدحسین میرطار، فیلمنامه‌نویس: ضحی اقدامی، بازنویسی: محمدرضا حاجی‌باشی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز :‌عقیل تقی‌زاده، دستیاردوم کارگردان: سعید عنبری و منشی‌صحنه: مریم کیوان‌راد.