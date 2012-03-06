به گزارش خبرگزاری مهر، بن حبیب از فیلسوفان سیاسی معاصر و استاد دانشگاهی در آمریکاست. او رئیس پیشین شاخه شرقی انجمن فیلسوفان آمریکا نیز بوده است.

از جمله مهمترین و معروفترین آثار او کتابهایی در مورد هانا آرنت و یورگن هابرماس است. او بیش از هر چیز برای تلفیق و ترکیب نظریه انتقادی و نظریه فمینیستی شناخته می شود.

بن حبیب اصالتی ترکیه‌ای دارد و در شهر استانبول به دنیا آمده است.

این جایزه سالانه در ادوار گذشته به فیلسوفان و متفکران معروفی چون کارل پوپر، مایکل والزر، پیتر برگر و پل ریکور اعطا شد.