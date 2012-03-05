به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه عالی دفاع ملی در سال جهاد اقتصادی و با توجه به اهمیت بهروری اقتصاد ملی در تولید ثروت و رفاه عمومی همایش سراسری جهاد اقتصادی با تاکید بر بهره وری ملی را برگزار می کند.

در این گردهمایی یک روزه علاوه بر مراکز علمی و دانشگاهی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت علوم، نفت، صنعت، معدن و تجارت هم مشارکت دارند.

بهره‌وری منابع و تجاری سازی با رویکرد جهاد اقتصادی، توسعه توان داخلی و بین المللی صنعت نفت، بررسی ظرفیت‌های مفهومی، مبانی و چشم اندازهای جهاد اقتصادی، بهره وری، مدیریت دانش و سرمایه فکری، جهاد اقتصادی، بهره وری و رسانه ملی، اصلاحات نهادی برای ارتقا بهره وری ملی، جهاد اقتصادی و چشم انداز از مهمترین محورهای برگزاری این گردهمایی است.

از سوی دیگر تعیین راهکارهای ارتقا بهره وری، رقابت پذیری و بهبود فضای کسب و کار در اقتصاد ملی، ارتقا بهره وری در بخشهای اقتصادی با رویکرد جهاد اقتصادی، نقش نظام بانکی در تحقق جهاد اقتصادی با رویکرد بهره وری ملی، تبیین رویکرد جهاد اقتصادی در گفتمان مقام معظم رهبری، آسیب شناسی بهره وری ملی و راه کارهای جهادی ارتقا آن، راهبردهای ملی اصلاح الگوی مصرف و نقش نظام آموزشی اقتصاد در جهاد اقتصادی از دیگر محورهای این همایش است.

گفتنی است، این همایش سراسری چهارشنبه 17 اسفند ماه با حضور وزیران و برخی از اعضای کابینه دولت دهم در دانشگاه عالی دفاع ملی تهران برگزار خواهد شد.