نشست عبدالله و شیخ حمد/ هماهنگی درباره اقدامات بعدی علیه سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر امروز با عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان در یکی از کاخهای وی در ریاض دیدار کرد.



عبدالله و شیخ حمد در این دیدار درباره حوادث و تحولات منطقه ای و بین المللی و موضع عربستان و قطر در این زمینه بحث و تبادل نظر کردند.



سران عربستان و قطر همچنین درباره چشم انداز همکاری میان دو کشور و راههای تقویت آن در تمام سطوح با یکدیگر به گفتگو پرداختند.



شیخ قطر پس از پایان مذاکرات خود با عبدالله، از طریق فرودگاه نظامی ریاض به کشورش بازگشت.

هر چند این رسانه رسمی سعودی به جزئیات بیشتری از این دیدار اشاره نکرده است، ما به نظر می رسد با توجه به موفقیتهای اخیر نظام سوریه در سرکوب گروههای خشونت طلب در حمص و بازگشت تدریجی آرامش به مناطق ناآرام و ناکامی بزرگ رژیمهای عربی و حامیان غربی آنها در دستیابی به اهداف توسعه طلبانه خود در سوریه، یکی از دلایل انجام دیدار عبدالله و شیخ حمد برای رایزنی در خصوص اقدامات بعدی علیه سوریه باشد.



عربستان و قطر در همراهی با سیاستهای غربی ها و صهیونیستها، همچنان به اقدامات و تلاشهای خصمانه خود علیه سوریه و مردم آن ادامه می دهند، آنها علاوه بر اعمال تحریمهای ظالمانه علیه سوریه که متضرر اصلی آن، مردم این کشور هستند- مردمی که رژیمهای آل ثانی و آل سعود همواره از آنها دم می زنند و مدعی حمایت از آنها می شوند- در تلاش برای شعله ور کردن آتش جنگ داخلی و فتنه مذهبی، به صراحت خواستار ارسال انواع سلاحها برای گروههای خشونت طلب در سوریه شده اند.