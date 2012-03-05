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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۲۳

نماینده پارلمان عراق:

اخراج منافقین در مراحل نهایی است/ فرقه رجوی جایی در عراق ندارند

اخراج منافقین در مراحل نهایی است/ فرقه رجوی جایی در عراق ندارند

یکی از اعضای ائتلاف ملی در پارلمان عراق ضمن تشریح آخرین وضعیت گروهک منافقین از تصمیم جدی بغداد برای بستن هر چه سریعتر اردوگاه اشرف و اخراج اعضای فرقه رجوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "علی شبر" گفت : دولت عراق گامهای مهم و جدی برای حل پرونده اردوگاه اشرف(عراق جدید) برداشته است.

وی افزود: ما در راستای برقراری روابط خوب با کشورهای همسایه از جمله ایران گام بر می داریم و بنابراین گروهک منافقین باید از عراق اخراج شوند.

این عضو ائتلاف ملی عراق بیان کرد: مقامات عراقی با فشارهای زیادی از سوی کشاورزان برای تخلیه اردوگاه روبرو هستند زیرا آنها می خواهند فعالیتهای کشاورزی خود را در زمینهایی که از سوی رژیم سابق تصرف شده بود، از سر بگیرند.

وی افزود: ما به شرایط انسانی این گروهک توجه داریم، زیرا عاقلانه نیست که بدون فراهم آوردن امکانات لازم قبل از اخراج آنها این کار انجام شود.

وی گفت : روند اخراج اعضای گروهک منافقین از عراق تقریبا نهایی شده است، زیرا دولت عراق تصمیم خود را گرفته است و باید مکان جایگزین با همکاری سازمان ملل تعیین شود.

کد مطلب 1552725

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