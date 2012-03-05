صیانت از منابع طبیعی وظیفه همه مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هادی باریک بین عصر دوشنبه در مراسم جشن درختکاری که با حضور جمعی از مسئولان در سالن دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد، با اشاره به اهمیت منابع طبیعی در زندگی مردم افزود: تمامی مردم جامعه به خصوص بهره برداران از منابع طبیعی باید ضرورت حفظ و حراست از این منابع و عرصه های ملی را مد نظر قرار دهند.



وی حفاظت از انفال و منابع طبیعی را وظیفه اصلی و عمومی مردم دانست و اظهارداشت: منابع طبیعی یکی از سرمایه های ملی است که باید به خوبی از آن محافظت کرد تا برای نسل های آینده نتیجه بخش باشد.



آیت الله باریک بین تصریح کرد: حفاظت از انفال و منابع طبیعی فقط بر عهده اداره منابع طبیعی نیست بلکه با توجه به رهنمود مقام معظم رهبری که فرهنگ منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود همه در حفظ و صیانت از عرصه های طبیعی سهیم هستند و باید به وظیفه خود عمل کنند.



وی به نقش روحانیون در ارتقاء فرهنگ حفظ و صیانت از منابع طبیعی اشاره و خاطرنشان کرد: این قشر از جامعه نیز درارتقاء فرهنگ حفظ و نگهداری از منابع طبیعی نقش بسیار موثری دارند.



نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: روحانیون با بهره گیری از مفاهیم ارزشمند دینی در ارتباط با آموزش منابع طبیعی و آگاهی بخشیدن به اقشار مختلف مردم نقش سازنده ای را در جامعه ایفا می کنند.



آیت الله باریک بین با اشاره به اهمیت منابع طبیعی درزندگی مردم بر لزوم صیانت از آن تاکید کرد و افزود: مبلغان دینی و طلاب در روزهای تبلیغ، مردم را از اهمیت منابع طبیعی و صیانت آن از دیدگاه اسلام به مردم اطلاع رسانی کرده و جامعه را از خطر تخریب منابع طبیعی آگاه می سازند.



وی بابیان اینکه باید تمام ارگان ها و ادارات ضرورت حفظ و حراست از منابع طبیعی و عرصه های ملی را مدنظر داشته باشند گفت: برای توسعه پایدار کشور باید اهمیت و ارزش نگهداری از منابع طبیعی را به عنوان منابع خدادادی در اولویت قرار دهیم.



آیت الله باریک بین در پایان یادآور شد: حفظ منابع طبیعی به عنوان یک سرمایه ملی زمینه ساز توسعه پایدار است زیرا منابع طبیعی متعلق به مردم است و آنها باید در حفظ و نگهداری آن مشارکت داشته باشند.



در پایان این مراسم توسط امام جمعه و تعدادی از مسئولین درمحوطه دانشگاه علوم پزشکی قزوین تعدادی نهال غرس شد.