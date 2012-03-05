حضور میلیونی در انتخابات موجب یاس دشمنن شد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله نورزی شامگاه دوشنبه در همایش بزرگ وحدت و خدمت در علی آبادکتول افزود: خدمت صادقانه به مردم قدردان و همیشه در صحنه وظیفه همه خادمان و مسئولان است.

وی اظهار داشت: پاسخ مطلوب و در شان مردم در امر حضورشان در انتخابات، ایجاد برنامه هایی برای رفع محرومیت و ایجاد اشتغال پایدار از جمله اهداف است.

نوروزی بیان داشت: هر کس دلش برای نظام و کشور می سوزد باید منویات رهبری را در امر خدمت، وحدت ویکپارچگی سرلوحه کار قرار دهد.

این همایش با شرکت جمع زیادی از شهروندان برگزار شد.