لبنیات فروشها تخفیفات ویژه برای مهمانهای نوروزی در نظر بگیرند

حمیدرضا مرجانی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به طور تقریبی در حدود دو هزار واحد صنفی لبنی زیرمجموعه اتحادیه لبنیات شهرستان اصفهان فعالیت میکنند که علاوه بر انتظار رعایت عدالت محوری به مانند گذشته از طرف همکاران، به تمام مسئولان این واحدها نیز توصیه میکنیم با ارائه یک سری تخفیفهای ویژه به میهمانان نوروزی خاطره خوبی در ذهن مسافران برجای بگذارند.
وی با بیان اینکه هماکنون کمترین شکایتهای مردمی به اتحادیه لبنیات شهرستان اصفهان ارسال شده، تصریح کرد: این موضوع به دلیل نظارت اتحادیه لبنیات شهرستان اصفهان بر رعایت قوانینی مانند نصب اتیکت خرید و درج قیمتها و همچنین رعایت کردن عدل و انصاف به وسیله خود مسئولان واحدهای لبنی است.
رئیس اتحادیه لبنیات شهرستان اصفهان در مورد افزایش قیمتهای محصولات لبنی ادامه بیان داشت: کارخانجات لبنیات زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است و با توجه به اینکه افزایش قیمتهای نیز زیر نظر این وزارتخانه انجام میشود، وظیفه اتحادیه لبنیات شهرستان اصفهان تنها در نظارت بر قیمت ارائه شده از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت خلاصه شده و در این افزایش قیمت هیچگونه نقشی ندارد.
وی تاکید کرد: بازرسان اتحادیه لبنیات شهرستان اصفهان تمام تلاش خود را برای اجرای قوانین مندرج در وظایف اتحادیه لبنیات، برای رفاه حال همشهریان و میهمانان نوروزی به کار میگیرند.
مرجانی زاده در مورد اقدامات چند وقت اخیر این اتحادیه اظهار داشت: به مناسبت برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، از طرف این اتحادیه جلساتی برای تشویق حداکثری اعضا در انتخابات برگزار شد.
وی در ادامه صحبتهای خود شماره تلفنهای 2502720 و 2502710 پل ارتباطی شکایات مردمی در تخلفات احتمالی برخی از واحدهای صنفی لبنی و اتحادیه لبنیات شهرستان اصفهان معرفی کرد.
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