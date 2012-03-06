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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۷:۴۵

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری‌مهر - گروه‌ورزشی: آغاز هفته نخست از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا و برگزاری دیدارهای برگشت از مرحله یک‌هشتم نهایی فوتبال لیگ قهرمانان اروپا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه شانزدهم اسفندماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با سیزدهم ربیع الثانی سال 1433 هجری قمری و ششم مارس سال 2012 میلادی.

- هفته نخست از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز و امشب با انجام دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
گروه A:
* الریان قطر - استقلال ایران
* نسف قارشی ازبکستان - الجزیره امارات
گروه B:
* الاتحاد عربستان - پاختاکور ازبکستان
* بنی یاس امارات - العربی قطر
گروه E:
* بنیادکار ازبکستان - آدلایدیونایتد استرالیا
* گامبااوزاکای ژاپن - پوهانگ استیلرز کره‌جنوبی
گروه F:
* اولسان هیوندای کره‌جنوبی - بیجینگ گوان چین
* بریسبین استرالیا - اف سی توکیو ژاپن

- دیدارهای برگشت از مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب طبق برنامه زیر آغاز می‌شود:
* آرسنال انگلیس - میلان ایتالیا
* بنفیکا پرتغال - زنیت سنت پترزبورگ روسیه

- چهارمین دوره مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی از امروز در کیش آغاز می‌شود.

- فینال لیگ برتر هاکی امروز بین تیم‌های نفت و گاز گچساران و هیئت هاکی آذربایجان غربی در سالن فدراسیون هندبال برگزار می‌شود.

-  مسابقات والیبال نشسته قهرمانی بین قاره‌ای امروز هم در شهر قاهره مصر پیگیری می‌شود که تیم ذوب‌آهن اصفهان نماینده ایران در این رقابت‌ها در چهارمین و پنجمین دیدارش به ترتیب به مصاف تیم‌های اوکراین و کلمبیا می‌رود.

کد مطلب 1552732

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