تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه شانزدهم اسفندماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با سیزدهم ربیع الثانی سال 1433 هجری قمری و ششم مارس سال 2012 میلادی.

- هفته نخست از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز و امشب با انجام دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

گروه A:

* الریان قطر - استقلال ایران

* نسف قارشی ازبکستان - الجزیره امارات

گروه B:

* الاتحاد عربستان - پاختاکور ازبکستان

* بنی یاس امارات - العربی قطر

گروه E:

* بنیادکار ازبکستان - آدلایدیونایتد استرالیا

* گامبااوزاکای ژاپن - پوهانگ استیلرز کره‌جنوبی

گروه F:

* اولسان هیوندای کره‌جنوبی - بیجینگ گوان چین

* بریسبین استرالیا - اف سی توکیو ژاپن

- دیدارهای برگشت از مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب طبق برنامه زیر آغاز می‌شود:

* آرسنال انگلیس - میلان ایتالیا

* بنفیکا پرتغال - زنیت سنت پترزبورگ روسیه

- چهارمین دوره مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی از امروز در کیش آغاز می‌شود.

- فینال لیگ برتر هاکی امروز بین تیم‌های نفت و گاز گچساران و هیئت هاکی آذربایجان غربی در سالن فدراسیون هندبال برگزار می‌شود.

- مسابقات والیبال نشسته قهرمانی بین قاره‌ای امروز هم در شهر قاهره مصر پیگیری می‌شود که تیم ذوب‌آهن اصفهان نماینده ایران در این رقابت‌ها در چهارمین و پنجمین دیدارش به ترتیب به مصاف تیم‌های اوکراین و کلمبیا می‌رود.