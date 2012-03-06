تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه شانزدهم اسفندماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با سیزدهم ربیع الثانی سال 1433 هجری قمری و ششم مارس سال 2012 میلادی.
- هفته نخست از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز و امشب با انجام دیدارهای زیر آغاز میشود:
گروه A:
* الریان قطر - استقلال ایران
* نسف قارشی ازبکستان - الجزیره امارات
گروه B:
* الاتحاد عربستان - پاختاکور ازبکستان
* بنی یاس امارات - العربی قطر
گروه E:
* بنیادکار ازبکستان - آدلایدیونایتد استرالیا
* گامبااوزاکای ژاپن - پوهانگ استیلرز کرهجنوبی
گروه F:
* اولسان هیوندای کرهجنوبی - بیجینگ گوان چین
* بریسبین استرالیا - اف سی توکیو ژاپن
- دیدارهای برگشت از مرحله یکهشتم نهایی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب طبق برنامه زیر آغاز میشود:
* آرسنال انگلیس - میلان ایتالیا
* بنفیکا پرتغال - زنیت سنت پترزبورگ روسیه
- چهارمین دوره مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی از امروز در کیش آغاز میشود.
- فینال لیگ برتر هاکی امروز بین تیمهای نفت و گاز گچساران و هیئت هاکی آذربایجان غربی در سالن فدراسیون هندبال برگزار میشود.
- مسابقات والیبال نشسته قهرمانی بین قارهای امروز هم در شهر قاهره مصر پیگیری میشود که تیم ذوبآهن اصفهان نماینده ایران در این رقابتها در چهارمین و پنجمین دیدارش به ترتیب به مصاف تیمهای اوکراین و کلمبیا میرود.
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