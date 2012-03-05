مهرام به فینال نزدیک تر شد

به گزارش خبرنگار مهر دیدار تیمهای مهرام و ذوب آهن در پارچوب مرحله پلی آف (نیمه نهایی) سابقات بسکتبال قهرمانی های باشگاههای غرب آسیا امشب در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد که طی آن شاگردان مصطفی هاشمی در تیم مهرام با 14 اختلاف امتیاز صاحب برتری شدند.

بازیکنان تیم مهرام در کوارترهای اول ، سوم و چهارم این بازی به لطف بازیگردانی خوب صمد نیکخواه بهرامی و بخصوص پرتاب های سه امتیازی مهدی کامرانی در کوارتر سوم و همچنین دفاع در زیر تور موفق شدند پیروزی را از آن خود کنند. این در حالی است که برتری این بازی در کوارتر دوم از آن تیم ذوب آهن بود. این تیم در این کوارتر با امتیازآوری بالای بازیکن خارجی خود به نام "اندرسون"موفق شد به برتری دست یابد اما در نهایت نتیجه بازی را واگذار کرد. حامد آفاق ، علی باهران و مهدی کامرانی بازیکنانی بودند که در جریان این بازی 5 فوله شدند.

نتیجه دیدار تیم های مهرام و ذوب آهن در چارچوب مرحله پلی آف مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای غرب آسیا به این شرح است:

* مهرام 100 - ذوب آهن 86

(23 بر 13، 24 بر 31، 24 بر 22، 29 بر 20)

مرحله پلی آف مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای غرب آسیا به صورت 2 از 3 برگزار می شود. دیدار برگشت تیم های مهرام و ذوب آهن هفته آینده در سالن ملت اصفهان برگزار خواهد شد.

بازیکنان مهرام در صورتی که بتوانند در دیدار برگشت نیز صاحب برتری شوند به عنوان نماینده ایران به فینال مسابقات صعودمی کند.

سال گذشته نیز در این مرحله از رقابت های بسکتبال باشگاههای غرب آسیا ذوب آهن با متحمل شدن شکست برابر مهرام از صعود به فینال باز ماند.

تیم های شانویل و الریاضی لبنان دیگر تیم های حاضر در مرحله پلی آف مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای غرب آسیا هستند.

در پایان این رقابت ها 3 تیم برتر راهی بیستیمن دوره مسابقاه قهرمانی باشگاههای آسیا می شوند که سال آینده در لبنان برگزار می شود. البته طبق قانون از هر کشور فقط یک تیم سهمیه آسیایی کسب می کند. بنابراین هر یک از تیم های ایرانی و لبنانی که از صعود به فینال مسابقات "وابا" باز ماند مجوز حضور در رقابت های باشگاههای آسیا را از دست خواهد داد. سومین تیم غرب آسیا برای شرکت در رقابت های 2012 باشگاههای آسیا از میان دو کشور اردن و عراق انتخاب خواهد شد.