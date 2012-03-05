غلامرضا یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با پیگیری‌های رؤسای اداره‌های شهرستان‌ها و حمایت‌های فرمانداران و نمایندگان مجلس بودجه کتابخانه‌های استان از 1.2 میلیارد تومان در سال گذشته به 4.7 میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی افزود: رشد مراجعه کننده به کتابخانه‌های عمومی این استان از آبان‌ماه 86 تا سال 88، 3 میلیون و 400 هزار نفر بود که این میزان از آبان 88 تا آبان 90 به 5 میلیون و 500 هزار نفر رسیده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان تصریح کرد: تعداد کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان تا آبان 88، 155 کتابخانه بوده که این میزان تا سال 90 به 235 کتابخانه رسیده است.

وی ادامه داد: میزان امانت کتاب در طی سال‌های 88 تا 90 از 3 میلیون به 4 میلیون و 340 هزار مورد رسیده است.

یاوری با اشاره به رشد تعداد کتابخانه‌های عمومی و مشارکت خیّرین در دو سال گذشته نیز تاکید کرد: تعداد کتابخانه‌های عمومی از 155 باب به 249 باب افزایش یافته که بالغ بر یک‌صد باب کتابخانه با مشارکت خیران اداره می‌شود.

وی تاکید کرد: تفاهم ‌نامه‌ای با دانشگاه اصفهان به امضاء رسانده‌ایم که داوطلبان پس از موفقیت در مصاحبه حضوری از اردیبهشت 91 در دوره کارشناسی‌ارشد کتابداری مشغول به تحصیل می‌شوند.

مدیرکل کتابخانه‌های اصفهان اضافه کرد: امیدواریم تا دو سال آینده بیش از 50 درصد از پرسنل کتابخانه‌های استان اصفهان مدرک کارشناسی‌ارشد داشته باشند و بهتر بتوانند به مراجعان خدمت ارائه کنند.