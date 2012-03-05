کولاک آذربایجان شرقی را در می نوردد

به گزارش خبرنگار مهر، از روز جمعه 12 اسفند شرایط آب و هوایی در آذربایجان شرقی تغییر یافته و شاهد بارش برف و کولاک شدید در برخی شهرستان ها به ویژه هشترود، مراغه و چاراویماق و بستان آباد هستیم.

در طول این مدت که شروع انتخابات مجلس را نیز شامل می شد در ابتدا با شدت گرفتن بارش برف در حوزه انتخابیه چاراویماق به ناچار دو صندوق سیار انتخابات با تاخیر چندین ساعته به محل رای گیری ارسال شد و شب هنگام نیز به دلیل بسته شدن راه های ارتباطی شعبه های سیار با کمک راهداری خود را دیرهنگام به فرمانداری رساندند.

از سوی دیگر اژدر علمی فرماندار عجب شیر نیز روز دوشنبه خبر از گرفتاری 14 مجری انتخابات و صندوق رای در روستای چهاربورد این شهرستان داد که به دلیل گرفتاری در کولاک امکان خروج از روستا را تاکنون پیدا نکرده اند.

در این گیرو دار بود که دیشب طی تماس تلفنی یکی از مسافران محور چاراویماق به هشترود با خبرنگار مهر اطلاع حاصل شد که 50 نفر از مسافران در کولاک و یخبندان این مسیر گرفتار شده و بدلیل بدحالی چند تن از مسافران علی رغم درخواست کمک از 115 با این پاسخ مواجه شده اند که خودروهای امدادی اورژانس استان به دلیل یک دیفرانسیله بودن امکان تردد در این شرایط جوی را ندارند.

دقایقی بیش نگذشته بود که از رانندگان مسیر مراغه به هشترود اطلاع حاصل شد که این محور نیز دچار کولاک و یخبندان شده و 60 خودرو با مسافران خود گرفتار این شرایط آب و هوایی شده اند.

مدیرکل ستاد بحران آذربایجان شرقی شاماگاه دیروز در گفتگو با خبرنگاران در تشریح اقدامات انجام یافته از سوی مراجع ذیربط خبر از مداخله ارتش جمهوری اسلامی برای نجات مسافران گرفتار در محور مراغه هشترود داد و افزود: بدلیل شرایط بد آب و هوایی مسافران گرفتار به دبیرستان شبانه روزی نظر کهریزی و نمازخانه جهاد انتقال یافته اند و ارتفاع برف نیز در هشترود به دو و نیم متر رسیده است.

خلیل ساعی اظهار داشت که پادگان مراغه امکانات خود را برای تامین رفاه مسافران در اختیار آنان قرار داده و راهداری نیز در تلاش برای بازگشایی مسیر است.

اروجعلی علیزاده مدیر کل راه و ترابری استان هم گفت: بدلیل شدت کولاک و نبود دید کافی عملیات مسیر گشایی و برف روبی موقتا متوقف شده تا شرایط جوی کمی آرام شود.

اما ماجرا به اینجا ختم نشد و دیروز یکشنبه تمام مدارس روستایی هشترود در دو شیفت صبح و بعداز ظهر در همه مقاطع تحصیلی تعطیل شد و امروز نیز این روند ادامه داشت چرا که هنوز راه ارتباطی 180 روستا مسدود است.

در عین حال با خبر شدیم که در شهرستان بستان آباد بخش تیکمه داش نیز بر اثر برف و بوران سه نفر ناپدید شده اند و هلال احمر شهرستان در جستجوی آنان است اما امروز خبر مرگ یکی از آنها که یک زن بود در رسانه های محلی منتشر شد.

از سویی دیگر امروز دوشنبه در شهرستان هشترود نیز پیرمردی 62 ساله از روستای حسن کندی بر اثر شدت برودت هوا جان خود را از دست داد.

اروجعلی علیزاده مدیر کل راه و ترابری اذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت راههای ارتباطی استان گفت: محورهای اصلی استان باز است اما مسافرانی که در محور اتوبان پیامبر اعظم (ص) قصد تردد دارند باید مسیر بستان آباد سراب را برای تردد انتخاب نمایند چرا که در گردنه اسلام اوغلی کولاک شدید وجود دارد.

با این حال در حال حاضر روستاهای شهرستان های بستان آباد ، هشترود و چاراویماق به دلیل محاصره شدن در برف و پایان یافتن مواد غذایی در برخی از انها نیازمند دریافت غذا هستند که البته این امر با کمک بالگرد هلال احمر در حال انجام است اما شرایط آب و هوایی قدرت عملیات امدادرسانی ان را به شدت کاهش داده است.

شاهرخ حسنعلی زاده مدیرکل هواشناسی استان هم در گفتگو با خبرنگار مهر از خروج وضغیت جوی موجود تا ظهر فردا از آذربایجان شرقی خبر داد و افزود: از روز چهارشنبه این آب و هوا رو به گرم شدن خواهد گذاشت.

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گزارش: رامین فرهودی