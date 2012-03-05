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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۰۳

احمدی در گفتگو با مهر:

ارائه کتاب‌های انتشارات سپاه در نمایشگاه کتاب اصفهان با 70 درصد تخفیف

ارائه کتاب‌های انتشارات سپاه در نمایشگاه کتاب اصفهان با 70 درصد تخفیف

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیر انتشارات ستارگان درخشان گفت: نشر ستارگان درخشان وابسته به سپاه با 70 عنوان کتاب در نمایشگاه اصفهان شرکت کرده که 40 عنوان آن برای نخستین بار در این نمایشگاه رونمایی می‌شود.

جانمراد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فردا با حضور علی حاج زکی معاون فرهنگی اداره‌کل ارشاد اسلامی و سردار علی بنی لوحی از رزمندگان و نویسندگان دفاع مقدس از 9 عنوان کتاب مربوط به انتشارات دارخوین رونمایی می‌شود.

وی افزود: این رونمایی از ساعت 17  در سالن فعالیت‌های جمعی نمایشگاه کتاب اصفهان برگزار و در این مراسم از کتاب‌‌های"رادیو غریب" طیبه کیانی، "باند عقرب" علی حسینی‌بروجردی، "دیوانه خمینی" علی حسینی‌بروجردی، "یک کوله‌پشتی خاطره" طیبه کیانی روبرای نخستین بار رونمایی می‌شود.

مدیر نشر دارخوین در ادامه بیان داشت: همچنین کتاب‌های "پاک‌تر از شقایق" نسیبه استکی، "دو شیشه اشک" علی حسینی‌بروجردی، "بی‌نشان" زهره یوسفی‌نیک‌خو و "راهیان کوی دوست" نوشته طیبه کیانی ازدیگر کتاب‌هایی است که در این نمایشگاه رونمایی ودر پایان مراسم از نویسندگان این کتاب‌ها تقدیر می‌شود.

وی تاکید کرد: نشر دارخوین که چهار ماه است که تأسیس شده نخستین ناشر خصوصی دفاع مقدس اصفهان است که به صورت کامل فعالیت تخصصی دارد و کتاب‌های این انتشارات همانند دیگر کتاب‌های نمایشگاه با 40 درصد تخفیف غرفه 255 سالن میرداماد عرضه می‌شود.

کد مطلب 1552736

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