آلبوم نوروز و بهار ایرانی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم نوروز و بهار ایرانی حاوی سه عدد سی دی است که به همت هوشنگ جاوید گردآوری شده و شامل چهل قطعه موسیقی از استان های مختلف ایران است.

سی دی اول با قطعه بی کلام تحویل سال از منطقه بختیاری با سرنای روانشاد علی اکبر مهدی پور به همراه دهل اسدالله قبادی آغاز می شود و در ادامه نوروز خوانی، از موسیقی منطقه کردستان با صدای یدالله نورانی و نرمه نای عارف تهماسبی،بی کلام لاره از مازندران،ترانه یار فضلی(فصل بهار) از ترکمن،نوروز خوانی اورامانی از کردستان ترانه بیا گل بچینیم از تربت جام، ترانه تبریک نوروز از آذربایجان، بی کلام رقص دهل از سیستان، ترانه گلدی بهار از ملایر،ترانه سال نو از کردستان ،نوروزنامه کردی از کرمانشاه و ترانه نوروزی گلی از خراسان آمده است.

در سی دی دوم دوازده قطعه از مناطقی چون کرمان،ترکمن،تربت جام،یزد،آذربایجان و...که همگی مربوط به مراسم نوروز و بهار است گردآوری و ارائه شده است.

در این سی دی سه نفر از نوازندگان و خوانندگان آثار در گذشته و به دیار باقی شتافته اند ؛ همچنین در سی دی های اول و سوم نیز یازده نفر از این هنرمندان مناطق مختلف در چند سال گذشته جان به جان آفرین تسلیم کرده اند.

در سی دی سوم علاوه بر آثار و قطعاتی که در زمینه موسیقی نوروزی و بهاری تهیه و تنظیم شده یک قطعه مربوط به مراسم چهارشنبه سوری از موسیقی های آئینی کردستان نیز ارائه شده است.

آلبوم نوروز و بهار ایرانی در سال 1389 تولید و در سال 1390با مدیریت تولید رضا مهدوی مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری منتشر شده است.