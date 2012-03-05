تلاش برای ایجاد زمینه اجرای طرح ملی نهضت کشاورزی در قم ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در مراسم روز درختکاری که روز دوشنبه در مجتمع آموزشی و پژوهشی امام علی(ع) برگزار شد، با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای افزایش سرانه فضای سبز استان، ایجاد و توسعه پارک‌های جنگلی از جمله پارک 450 هکتاری ثامن و اجرای طرح های درختکاری و ایجاد فضای سبز ورودی های مهم شهر قم و بستر رودخانه قمرود را از جمله اقدامات انجام گرفته در این راستا دانست و افزود: این اقدامات به تنهایی برطرف کننده نیاز استان نیست و باید برنامه ریزی صحیح و روشنی برای این بخش تدوین و عملیاتی شود.



وی با تاکید بر لزوم تلاش در جهت فراهم کردن زمینه های اجرای طرح ملی نهضت کشاورزی در استان افزود : کاشت و توسعه باغات و درختان مثمر در قالب این طرح علاوه بر ارزش و رونق اقتصادی، به طراوت و تقویت محیط زیست استان نیز کمک خواهد کرد.



ضرورت پیوند دانش آموزان با هویت اسلامی و ایرانی



استاندار قم همچنین در جلسه شورای آموزش و پرورش استان بیان کرد: برای موفقیت در عرصه های مختلف و نهادینه سازی دین و اخلاق و معنویت در جامعه، بهترین بستر آموزش و پرورش است.



حجت الاسلام محمدحسین موسی پور بر ضرورت همکاری و مشارکت همه نهادها و دستگاه های اجرایی با آموزش و پرورش تاکید کرد و گفت: اعتبارات فرهنگی دستگاه ها بویژه فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات باید با رویکرد تعامل هرچه بیشتر با آموزش و پرورش، فرهنگیان و دانش آموزان هزینه شود.



وی افزود: رویکرد اصلی در انجام برنامه‌ها و کارهای فرهنگی در آموزش و پرورش باید با هدف تقویت پیوندها میان دانش آموزان با ارزش‌های بومی و دینی وهمچنین هویت اسلامی و ایرانی باشد.



استاندار قم با بیان اینکه باید زمینه بازدید دانش آموزان از پروژه های مهم عمرانی استان قم فراهم شود تصریح کرد: برای تعمیق باورهای دینی و ملی در نسل جوان و نوجوان باید هدف گذاری دقیق و برنامه ریزی مشخصی انجام شود.

