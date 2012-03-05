به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در مراسم روز درختکاری که روز دوشنبه در مجتمع آموزشی و پژوهشی امام علی(ع) برگزار شد، با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای افزایش سرانه فضای سبز استان، ایجاد و توسعه پارکهای جنگلی از جمله پارک 450 هکتاری ثامن و اجرای طرح های درختکاری و ایجاد فضای سبز ورودی های مهم شهر قم و بستر رودخانه قمرود را از جمله اقدامات انجام گرفته در این راستا دانست و افزود: این اقدامات به تنهایی برطرف کننده نیاز استان نیست و باید برنامه ریزی صحیح و روشنی برای این بخش تدوین و عملیاتی شود.
وی با تاکید بر لزوم تلاش در جهت فراهم کردن زمینه های اجرای طرح ملی نهضت کشاورزی در استان افزود : کاشت و توسعه باغات و درختان مثمر در قالب این طرح علاوه بر ارزش و رونق اقتصادی، به طراوت و تقویت محیط زیست استان نیز کمک خواهد کرد.
ضرورت پیوند دانش آموزان با هویت اسلامی و ایرانی
استاندار قم همچنین در جلسه شورای آموزش و پرورش استان بیان کرد: برای موفقیت در عرصه های مختلف و نهادینه سازی دین و اخلاق و معنویت در جامعه، بهترین بستر آموزش و پرورش است.
حجت الاسلام محمدحسین موسی پور بر ضرورت همکاری و مشارکت همه نهادها و دستگاه های اجرایی با آموزش و پرورش تاکید کرد و گفت: اعتبارات فرهنگی دستگاه ها بویژه فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات باید با رویکرد تعامل هرچه بیشتر با آموزش و پرورش، فرهنگیان و دانش آموزان هزینه شود.
وی افزود: رویکرد اصلی در انجام برنامهها و کارهای فرهنگی در آموزش و پرورش باید با هدف تقویت پیوندها میان دانش آموزان با ارزشهای بومی و دینی وهمچنین هویت اسلامی و ایرانی باشد.
استاندار قم با بیان اینکه باید زمینه بازدید دانش آموزان از پروژه های مهم عمرانی استان قم فراهم شود تصریح کرد: برای تعمیق باورهای دینی و ملی در نسل جوان و نوجوان باید هدف گذاری دقیق و برنامه ریزی مشخصی انجام شود.
حجت الاسلام موسیپور:
تلاش برای ایجاد زمینه اجرای طرح ملی نهضت کشاورزی در قم ضروری است
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم ایجاد و توسعه فضای سبز در قم را یادآور شد و تصریح کرد: شرایط اقلیمی خاص قم و قرار گرفتن در منطقه آب و هوایی خشک و نیمهخشک، لزوم توجه به توسعه فضای سبز و احیای منابع طبیعی در این استان را امری مهم و ضروری ساخته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در مراسم روز درختکاری که روز دوشنبه در مجتمع آموزشی و پژوهشی امام علی(ع) برگزار شد، با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای افزایش سرانه فضای سبز استان، ایجاد و توسعه پارکهای جنگلی از جمله پارک 450 هکتاری ثامن و اجرای طرح های درختکاری و ایجاد فضای سبز ورودی های مهم شهر قم و بستر رودخانه قمرود را از جمله اقدامات انجام گرفته در این راستا دانست و افزود: این اقدامات به تنهایی برطرف کننده نیاز استان نیست و باید برنامه ریزی صحیح و روشنی برای این بخش تدوین و عملیاتی شود.
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