فرحناز رافع که تنها چهار ماه است که به جای ماشاء الله پورطلوعی بر صندلی ریاست سازمان داوطلبان هلال احمر تکیه زده است در گفتگو با خبرنگار مهر فعالیتهای انجام شده طی این مدت و برنامه‌های آتی این سازمان را تشریح کرد.

طرح فرشتگان رحمت آغاز شد

وی از طراحی، تدوین، مطالعه و اجرای 20 طرح بزرگ و کوچک در مدت 4 ماهه گذشته تا کنون در این سازمان خبرداد و افزود: طرح فرشتگان رحمت همچون سالهای گذشته ویژه اکرام از نیازمندان در سراسر کشور اجرا می شود. این طرح که از 22 بهمن آغاز شده رسما از روز 10 اسفند در سراسر کشور فعال تر شده و کمکهای مردمی و داوطلبانه برای توزیع میان نیازمندان جمع آوری می شود.

رافع گفت: در این طرح هلال احمر هیچگونه اعتباری اختصاص نداده و تمامی بسته های غذایی از محل کمکهای داوطلبانه مردمی و داوطلبان هلال احمر تامین و تهیه می شود که در روز 20 اسفند بسته های غذایی که در محل خانه های داوطلب بسته بندی شده است میان زنان سرپرست خانوار هر شهر و استان توزیع می شود.

خدمات 2500 پزشک در ایام نوروز/ توزیع فلش کارت ترنم مهرورزی به مسافران

رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر از حضور دو هزار و 500 پزشک و پیراپزشک به صورت داوطلبلانه در چادرهای امدادی در ایام نوروز خبر داد و افزود: توزیع فلش کارتهای تصویری به نام ترنم مهرورزی در قالب بسته های فرهنگی توسط سازمان داوطلبان به مسافران نوروزی توزیع می شود که حاوی آموزشهای امداد و نجات و پیامهای امدادی و احادیث و روایات است.

اهدای داوطلبانه 96 هزار واحد خون در سال 90

فرحناز رافع در ادامه این گفتگو اعلام کرد که داوطلبان هلال احمر در سال 90 بیش از 96 هزار واحد خون اهدا کرده اند که ارزش ریالی آنها 21 میلیارد تومان است. همچنین در تمامی طرحهای حمایتی مشارکت داوطلبان و خیرین هلال احمر 93 درصد و مشارکت هلال احمر 7 درصد بوده است که در تمام طرحها و برنامه های انجام شده سازمان داوطلبان در سال جاری 412 هزار نفر بهره مند شده اند.

ایجاد 2300 خانه داوطلب در کشور

این مقام مسئول در جمعیت هلال احمر کشور با بیان اینکه هم اکنون دو هزار و 294 خانه داوطلب در سراسر کشور ایجاد و راه اندازی شده است گفت: 844 خانه داوطلب در مساجد، 666 خانه در ادارات و 347 خانه داوطلب شهری در سال جاری ایجاد شده که برای نخستین بار در چند ماه گذشته 347 خانه داوطلب روستایی در کشور ایجاد شده است که این خانه ها یا در خود شعب هلال احمر و یا خارج از شعب ایجاد شده است.

همچنین تاکنون توانسته ایم یکهزار و 480 خانه داوطلب را به تجهیزات رایانه و پرینتر و سایر لوازم مورد نیاز مجهز کنیم تا برای برگزاری کلاسهای امداد و نجات، مهارتهای زندگی و... همچنین فعالیتهای بشردوستانه آماده باشند.

اقدام خیرین برای ساخت 16 پایگاه امداد و نجات

فرحناز رافع با بیان اینکه در سال جاری از تمامی داوطلبان فعال هلال احمر تقدیر شد گفت: برگزاری 158 آیین نکوداشت خدمات داوطلبانه اعضای هلال احمر در شهرستانهای کشور و برگزاری همایش ملی نگوداشت خدمات داوطلبان در کشور برای نخستین بار انجام شد که در یک مورد ،خیرین در یکی از این همایشها 43 میلیارد تومان کمک نقدی کرده و مسئولیت تامین اعتبار برای ساخت 16 پایگاه امداد و نجات را برعهده گرفتند.

جذب 40 هزار داوطلب هلال احمر در مدت 30 روز

رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر در پاسخ به اینکه روند جذب داوطلبان هلال احمر در سالهای گذشته بسیار کاهش یافته بود گفت: شیوه ها و برنامه های ویژه ای برای جذب داوطلبان هلال احمر در دستور کار سازمان قرار گرفته که در سال آینده نمود می کند ولی می توان به این نکته اشاره کرد که در یک ماه گذشته توانسته ایم با برنامه های جدید و فراخوان بیش از 40 هزار داوطلب هلال احمر جذب کنیم.

برپایی 2 هزار سفره نذورات حسینی(ع) در سال 90

رافع از اجرای طرح داوطلبان عاشورایی در ایام محرم خبر داد و افزود: این طرح برای نخستین بار در ایام عزاداری سیدالشهدا(ع) در سال جاری برگزار شد که با ایجاد 492 چادر امدادی و دو هزار و 122 سفره اطعام نذورات حسینی همراه بود. که در ایام محرم خیرین و داوطلبان هلال احمر 623 هزار شهروند را میهمان سفره های نذورات خود کردند.

اسکان و ارائه خدمات به 50 هزار زائر حسینی در طرح خادمین حرم مهرورزی

رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر از اجرای طرح خادمین حرم مهرورزی خبر داد و گفت: در این طرح 200 چادر و 18 کانتینر و 36 کانکس برای اسکان موقت زائران عتبات عالیات در مرزهای کشور ایجاد شد.

وی با بیان اینکه در این طرح به 50 هزار زائر حسینی خدمات امدادی و اسکان ارائه شد گفت: 10 آمبولانس و 10 داروخانه سیار در این طرح فعال بودند که البته این طرح برای زائران مشهد مقدس هم اجرا شد.

فروردین ماه 91 آخرین مهلت ارائه آثار مسابقه فرهنگی فجر آفرینان هلال

فرحناز رافع با اعلام فراخوان مسابقه فرهنگی هنری فجرآفرینان هلال گفت: این مسابقه با موضوع تاثیرخدمات داوطلبانه در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی در قالب مقاله، نقاشی، قصه نویسی، شعر، خاطره نویسی، عکس و وبلاگ نویسی برگزار شده است که علاقمندان می توانند آثار خود را تا پایان فروردین ماه سال 91 به شعب جمعیت هلال احمر سراسر کشور تحویل دهند. همچنین به آثار برتر در هر استان تقدیر شده و در اردیبهشت ماه سال 91 برترین آثار کشور در جشنواره ای کشوری تقدیر می شوند.

"فیس بوک" هلال احمر در راه است

رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر از مطالعه و اجرای طرحی خبرداد که بر اساس آن نرم افزاری تحت وب طراحی شده و برای نخستین بار شبکه اجتماعی هلال احمر ایران راه اندازی می شود که در این شبکه اجتماعی داوطلبان هلال احمر، جوانان، خیرین و شهروندانی که در جهت اهداف خیرخواهانه و داوطلبانه هلال احمر قدم برداشته اند خاطرات، انتقادات، پیشنهادات، روایات، تصاویر، اخبار، فیلم و... خود را به اشتراک گذاشته و با هم تعامل خواهند داشت.

وی افزود: این شبکه اجتماعی به زودی در اوایل سال آینده رونمایی می شود.

57 هزار نفر عضو تیمهای ویزه نسوان امدادگر/ 13 هزار زن امدادگر

این مقام مسئول در جمعیت هلال احمر کشور از ایجاد تیمهای توانا خبرداد و افزود: تشکیل تیمهای توانا که مخفف تیمهای ویژه نسوان امدادگر است و در دولت دهم شکل گرفت از دیگر فعالیتهای ماست. تاکنون 57 هزار زن امدادگر با گذراندن دورهای تخصص امداد و نجات عضو این تیمها شده اند. همچنین از میان این 57 هزار عضو تاکنون 13 هزار عضو به درجه تخصصی راه یافته اند که این زنان آمادگی دارند در هرگونه سوانح هوایی، کوهستان، ساحلی و جاده حضور یافته و خدمات امدادی خود را برای رها سازی، امداد و نجات شهروندان ارائه کنند.

اجرای طرح یاوران انتخابات در هلال احمر

فرحناز رافع با بیان اینکه انتخابات در هلال احمر برای انتخاب اعضای مجامع شهرستانی و استانی و کشوری در مدت زمان معیین باحضور کاندیداها و اعضای داوطلب هلال احمر برگزار می شود گفت: در طرح ملی یاوران انتخابات اعضای داوطلبی که به عنوان یاوران انتخابات در مناطق روستایی، شهری و استانی انتخاب می شوند وظیفه دارند قوانین، آیین نامه ها، دستورالعملها و مصوبات انتخابات شهری، استانی و کشوری جمعیت هلال احمر را به سایر داوطلبان توضیح دهند.

همچنین اطلاع کامل داشتن از روند فعالیتهای مرتبط با انتخابات در شعب، پیگیری مصوبات جلسات، نظارت و برنامه ریزی و ارائه راهکارهای مشارکت حداکثری اعضا و تشویق آنها برای حضور در انتخابات و ارتباط مستمر با اعضا بخشی از وظایف یاوران است تا انتخاباتی سالم همراه با آگاهی داوطلبان در جمعیت هلال احمر داشته باشیم.

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گفتگو از سید هادی کسایی زاده