500 غرفه فروش فوق العاده در گلستان دایر می شود

ناصر فخر موحدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این فروش فوق العاده در شهرهایی مانند بندرترکمن، گالیکش و آق قلا که نمایشگاه فروش بهاره در آنها دایر نشده، راه اندازی می شود.

وی بیان داشت: تاکنون 310 غرفه از آن با هماهنگی مجامع امور صنفی راه اندازی شده است.

موحدی گفت: هشت نمایشگاه فروش بهاره در استان افتتاح شده و یا دایر می شود که نمایشگاه گندم سومین مورد است.

وی اظهار داشت: اولن نمایشگه دوم اسفندماه در آزادشهر و دومی امروز صبح در گرگان برپا شد.

وی عنوان کرد: نمایشگاه فروش بهاره رد پنج شهرستان نیز در دو روز آینده افتتاح می شود و تا 25 اسفندماه ادامه دارد.

به گفته فخر موحدی، این نمایشگاه دارای 800 غرفه بوده که کالاهای اساسی و تزویعی شامل مواد آرایشی و بهداشتی فکیف و کفش و .. توزیع می شود.

وی بیان داشت: در کنار این محصولات اقلام مورد نیاز مانند روغنف گوشت، برنج، مرغ و .. با همکاری این سازمان، فرمانداری ها و مجامع امور صنفی عرضه می شود.

رئیس سازمان معدن، صنعت و تجارت گلستان افزود: ستاد خبری سازمان با سامانه 124 آماده پاسخگویی شکواییه مردم بوده و شهروندان می توانند هر گونه گرانفروشی و یا کم فروشی را اطلاع رسانی کنند.