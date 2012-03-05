نتایج نهایی انتخابات سنندج اعلام شد/ رقابت چهار نفر در دور دوم

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس ستاد انتخابات استان کردستان دقایقی قبل در گفتگو با خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان نتایج نهایی حوزه انتخابیه سنندج، دیواندره و کامیاران را اعلام کرد که بر این اساس چهار نفر به دور دوم راه پیدا کردند.

ایرج حسن زاده بیان کرد: در حوزه انتخابیه سنندج، دیواندره و کامیاران در مجموع 212 هزار و 212 نفر در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مشارکت داشتند که در نهایت چهار نفر به دور دوم راه یافتند و باید برای کسب دو صندلی این حوزه در مجلس بار دیگر با هم رقابت کنند.

وی افزود: بر اساس آراء شمارش شده در این حوزه سید احسن علوی با کسب 36 هزار و 950 رای، محمد الله مرادی با کسب 33 هزار 202 رای، سید مهدی فرشادان با کسب 32 هزار 395 رای و سالار مرادی با کسب 29 هزار و 677 رای به عنوان چهار نفر برتر انتخاب شدند.

رئیس ستاد انتخابات استان کردستان عنوان کرد: با توجه به اینکه هیچ کدام از داوطلبان این حوزه انتخابیه نتوانستند یک چهارم آراء را به دست آورند بنابراین انتخابات در حوزه سنندج، دیواندره و کامیاران به دور دوم کشیده می شود و با اعلام وزارت کشور انتخابات بعد از گذشت یک ماه دیگر برگزار می شود

حسن زاده ضمن عذرخواهی از مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره به دلیل تاخیر در اعلام رسمی آمار این حوزه یادآور شد: به دلیل برودت هوا و همچنین کولاک شدید زمان جمع آوری صندوق های رای به طول کشید و دقایقی قبل این نتایج مشخص و در نهایت اعلام شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نتایج انتخابات میان دوره ای خبرگان رهبری اشاره کرد و افزود: در انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری در سراسر استان کردستان نیز ماموستا حسام الدین مجتهدی با کسب 271 هزار 718 رای به عنوان منتخب مردم استان راهی مجلس خبرگان رهبری شد.

رئیس ستاد انتخابات استان کردستان در پایان ضمن تقدیر و تشکر از حضور مردم در انتخابات روز 12 اسفند ماه گفت: حضور مردم در این دوره از انتخابات علیرغم شرایط نامناسب جوی قابل تقدیر بود و انتظار می رود که ما بتوانیم به بهترین شکل خدمتگزار مردم باشیم.