منابع طبیعی در توسعه همه جانبه جوامع انسانی تاثیرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا صفری روز دوشنبه در مراسم جشن درختکاری که با حضور آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین و جمعی از مسئولان استان در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد اظهارداشت: توسعه جوامع انسانی وابسته به صیانت و حفاظت از عرصه های منابع طبیعی است و این عرصه ها به عنوان ذخایر و منابع عظیم خدادادی نقش بسیار مهمی در توسعه کشور دارند و با توجه به این جایگاه در برنامه ریزی های کلان باید منابع طبیعی جدی گرفته شود.



صفری با اشاره به لزوم حفظ و صیانت از عرصه‌های منابع طبیعی به ویژه جنگل و مرتع تصریح کرد: درخت از نمادهای منابع طبیعی است و با برنامه ریزی درست و مدون باید این تفکر و ایده را در بین مردم ترویج داد.



وی بیان کرد: حفظ منابع طبیعی باید در جامعه به عنوان یک ارزش تلقی شود که در این خصوص مردم به عنوان مهمترین متولیان حراست از منابع طبیعی نقش به سزایی را برعهده دارند.

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صفری در ادامه با اشاره به شعار امسال هفته منابع طبیعی مبنی بر "منابع طبیعی پشتوانه جهاد اقتصادی" افزود: لزوم حراست از عرصه های منابع طبیعی باید بیشتر مورد تاکید و توجه قرار گیرد.



وی یادآور شد: درطول دو سال اخیر فعالیت های زیادی در بخش صیانت از مراتع و آبخیزداری در سطح استان صورت گرفته که جای تقدیر دارد.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: منابع طبیعی، آب وخاک متعلق به همه انسانها ونسل هاست و باید با رعایت تمام قوانین و ضوابط این ذخایر را به نسل های آینده تحویل بدهیم.



صفری افزود: برای نهادینه کردن فرهنگ منابع طبیعی نمی‌توان از یک روش و ابزاراستفاده کرد بلکه باید به نحوی فراگیر همهٔ ابزارهای اطلاع‌ رسانی و آگاهی بخشی را به کار گرفت زیرا حفظ منابع طبیعی به تمام مردم ارتباط داشته و مختص قشر خاصی نیست.



وی اظهارداشت: در حال حاضر250 نوع از گیاهان دارویی در استان تولید می ‌شود و یکی از نمادهای منابع طبیعی در دنیا گیاهان دارویی است و حفظ و صیانت از این ذخایر عظیم وظیفه ای ملی است.



صفری در پایان تاکید کرد باید با تلاش و فرهنگ سازی، زمینه حفظ و احیاء این سرمایه‌های ملی را فراهم کرد.



مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین نیز دراین مراسم با اشاره به ارزش وجایگاه عرصه های طبیعی گفت: مرتع یکی از مهمترین عرصه های طبیعی است و استان قزوین با داشتن 853 هزارهکتار از عرصه های طبیعی در حفظ منافع بهره برداران و کاهش رواناب و چرای دام ها نقش مهمی ایفا می کند.



هاشم گودرزوند چگینی با اشاره به ارزش اقتصادی حاصل از فعالیت های گسترده و متنوع در مراتع گفت: حدود950 واحد دام متکی در مراتع استان تعلیف می کنند.



وی در خصوص بهره برداری صحیح از مراتع تصریح کرد: دامداران در زمینه استفاده بهینه از مراتع، باید به موقع وارد مرتع شده و بهره برداری مجاز داشته باشند و در صورت رعایت صحیح این اصول گام اساسی در احیای مراتع برداشته می شود.



چگینی با اشاره به اینکه هم اکنون به ازای هر80 هزار هکتار عرصه منابع طبیعی یک نیروی حفاظتی در این استان وجود دارد اضافه کرد: منابع طبیعی انفال و ثروت عمومی است و ترویج فرهنگ حفاظت و آموزش‌های لازم در خصوص صیانت از این ثروت ملی و استفاده صحیح از آن ضروری است.



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین بیان کرد: ترویج فرهنگ منابع طبیعی و آشنا کردن مردم به اهمیت این فرهنگ در حیات انسان‌ها، ایجاد احساس مسئولیت در مردم نسبت به حفاظت از منابع طبیعی، ایجاد تشکیلات منسجم مشارکتی در جهت حفظ، احیا و توسعه‌ منابع طبیعی و ترویج اصول حفاظت از این منابع از اهداف طرح استفاده از همیاران طبیعت است.



چگینی در پایان، آشنایی مردم با راههای جلوگیری از تخریب این منابع، ارائه گزارش‌های منظم درخصوص وضعیت منابع طبیعی منطقه و شناسایی متخلفان و قاچاقچیان محصولات جنگلی و مرتعی را از دیگر اهداف استفاده از همیاران طبیعت عنوان کرد.