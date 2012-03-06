به گزارش خبرگزاری مهر، کرسگارد در این سخنرانی به طرح نظریه خود درباره خیر و خوبی می‌پردازد. وی معتقد است خیر موضوعی رابطه‌ای است، او از این فرض در این نشست دفاع خواهد کرد.

او معقتد است که اگر بپذیریم که خیر و خوبی امری رابطه‌ای است در این صورت مفهوم خوبی کردن به کسی مقدم بر مفهوم خود خوبی است.

کرسگارد می گوید اگر این نظریه قابل قبول باشد در این صورت دلالتها و پرسشهایی نیز متعاقب آن در مورد خوبی و خیر به وجود می آید. برای نمونه این پرسش مطرح می شود که چه چیزی را می توانیم خوبی و خیر بنامیم.

همچنین این پرسش مطرح می شود که اعضای یک گروه چه چیزی را خوب می نامند و چه عواملی باعث خواهد شد که اعضای یک گروه چیزی را خیر بدانند.

کرسگارد استاد فلسفه دانشگاه هاروارد و از فیلسوفان اخلاق معاصر است. او سابقه تدریس در دانشگاههای ییل، شیکاگو، برکلی و کالیفرنیا در سانتا باربارا را دارد.