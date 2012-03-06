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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۰۴

نشست بررسی مفهوم خیر و خوبی برگزار می‌شود

نشست بررسی مفهوم خیر و خوبی برگزار می‌شود

کریستین کرسگارد استاد فلسفه دانشگاه هاروارد و فیلسوف اخلاق معاصر روز جمعه 26 اسفندماه در دانشگاه کالج لندن به بررسی موضوع خیر و تقریر رابطه‌ای بودن خیر و خوبی می‌پردازد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، کرسگارد در این سخنرانی به طرح نظریه خود درباره خیر و خوبی می‌پردازد. وی معتقد است خیر موضوعی رابطه‌ای است، او از این فرض در این نشست دفاع خواهد کرد.

او معقتد است که اگر بپذیریم که خیر و خوبی امری رابطه‌ای است در این صورت مفهوم خوبی کردن به کسی مقدم بر مفهوم خود خوبی است.

کرسگارد می گوید اگر این نظریه قابل قبول باشد در این صورت دلالتها و پرسشهایی نیز متعاقب آن در مورد خوبی و خیر به وجود می آید. برای نمونه این پرسش مطرح می شود که چه چیزی را می توانیم خوبی و خیر بنامیم.

همچنین این پرسش مطرح می شود که اعضای یک گروه چه چیزی را خوب می نامند و چه عواملی باعث خواهد شد که اعضای یک گروه چیزی را خیر بدانند.

کرسگارد استاد فلسفه دانشگاه هاروارد و از فیلسوفان اخلاق معاصر است. او سابقه تدریس در دانشگاههای ییل، شیکاگو، برکلی و کالیفرنیا در سانتا باربارا را دارد.

کد مطلب 1552746

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