رقابت قبل از انتخابات به رفاقت بعد از انتخابات تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، میر قسمت موسوی اصل عصر دوشنبه در مراسم تجلیل از حضور حماسی مردم گرمی در انتخابات افزود: باید از پتانسیلها و نظرات دیگر نامزدها و طرفدارانشان برای توسعه همه جانبه منطقه استفاده کرد تا شاهد پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و... باشیم.

وی با بیان اینکه دست دوستی و محبت به سوی تمام نامزدها و طرفداران آنها دراز می کنم، اضافه کرد: از تمام کاندیداهای انتخاباتی حوزه انتخابیه گرمی و طرفداران آنان برای بالا بردن سطح خدمتگزاری به مردم منطقه انتظار یاری دارم تا بتوانم در شان حضور حماسی مردم در خدمت مردم منطقه باشم.

موسوی اصل با اشاره به حضور حداکثری مردم، احزاب، شخصیتها و گروه ها و... در انتخابات 12 اسفند تصریح کرد: مردم با حضور گسترده در پای صندوقهای رای بصیرت و اتحاد ملی را به نمایش گذاشتند.

وی به تلاش دشمنان اسلام و انقلاب برای تهدید اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: مردم منطقه همگام با ملت ایران با لبیک گفتن به خواسته های رهبری، بار دیگر از ایران، آرمانهای شهدا، ایثارگران و امام شهدا حمایت کردند تا دشمنان نظام همانند 33 سال گذشته نقشه های خود را نقش بر زمین ببینند.

این فعال سیاسی با بیان اینکه مردم با حضور گسترده خود در پای صندوقهای رای تلاش بی شائبه استکبار جهانی برای ضربه زدن به کشور را خنثی کردند، تصریح کرد: حماسه انتخابات تداعی بصیرت و ولایت پذیری مردم بود که موجب یأس و واماندگی معاندان، فتنه گران و منحرفان شد.

وی اتحاد را محور پاکیها و حسنات را رمز پیروزی دانست و اضافه کرد: مردم با حضور حماسی در انتخابات 12 اسفند پیام ایستادگی در برابر استکبار جهانی، دشمنان خارجی و ایادی داخلی دادند و ثابت کردند که در برابر فشار دشمن سرخم نخواهند کرد.