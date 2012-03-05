دوره های آموزشی کانون پیرو ولایت در لرگان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ذیلابی اظهار داشت: شصت نفر از دانش آموزان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی شهرستان لردگان در کلاسهای کانون پیروان ولایت این شهرستان شرکت می کنند.

وی افزود: از این تعداد 40 نفر دختر و 20 نفر پسرهستند.

وی افزود: در کانون پیروان ولایت این نهاد کلاسهای آموزشی با مباحث اعتقادی،سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی، رایانه و زبان انگلیسی برگزار می شود.

دوره آشنایی مفاهیم شغلی در شهرکرد برگزار شد

دوره آشنایی مفاهیم شغلی و عوامل بی اعتنایی به مسئولیت های اجتماعی در مجتمع فرهنگی تربیتی ولایت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان شهرکرد برگزار شد.



این دوره ی آموزشی که با حضور 150 دانش آموز ومربی، مشاوران شغلی و اجتماعی برگزار شد.

این دوره آموزشی برای آشتایی افراد تحت پوشش کمیته امداد با شغلهای جامعه برگزازر شد و هدف ان افزایش اطلاعات این افراد بوده است.

500 میلیون ریال برای امور تحصیلی دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد شهرکرد هزینه شده است

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان شهرکرد گفت: امسال پانصد میلیون ریال برای امور تحصیلی دانش آموزان هزینه شده است.

علیرضا اصغرزاده افزود: همچنین مبلغی نیز از این میزان برای راهنمایی شغلی و برنامه های فرهنگی و اجتماعی دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد شهرکرد هزینه شده است.

پنج واحدمسکونی برای مددجویان در شهرستان فارسان ساخته شده است

پنج واحدمسکونی برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی شهرستان فارسان ساخته شده است

مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان فارسان گفت: این تعدادواحد مسکونی امسال با استفاده از تسهیلات نوسازی مسکن روستایی برای مددجویان ساخته شده است.

علیرضا محمودی منش افزود: برای هر واحد مسکونی بیش از یکصد میلیون ریال هزینه شده و این مبلغ به صورت تسهیلات با سود چهار درصد در اختیار مددجویان قرار گرفته است.

دوره آموزشی اشتغالزایی در شهرستان فارسان برگزار شد

سرپرست کمیته امداد امام خمینی شهرستان فارسان گفت: یک دوره آموزشی برای صاحبان طرحهای اشتغالزای زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی این شهرستان برگزار شد.



علیرضا محمودی منش افزود: در این دوره آموزشی 80نفر از مددجویان که مجری طرحهای اشتغالزای دامداری بودند حضورداشتند.

وی گفت شرکت کنندگان در این دوره آموزشی زیر نظر کارشناسان دامپزشکی آموزشهای اصول صحیح نگهداری دام، تغذیه دامها، بهبود کیفیت شیر دامها و مبارزه با بیماریهای شایع بین دامها را فراگرفتند.