منتخبین کهگیلویه و بویراحمد از حضور حماسی مردم در انتخابات تقدیر کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام غلامرضا تاجگردون منتخب حوزه انتخابیه گچساران و باشت آمده است: اینک که به لطف خداوند و با رهنمودهای مقام معظم رهبری انتخاباتی پرشور و حداکثری را پشت سر گذاشته ایم و مردم فهیم و نجیب ایران اسلامی برگ زرین دیگری بر افتخارات خود افزوده اند، لازم می دانم به عنوان منتخب شما از کاندیداها و رقیبان دیروز و رفیقان امروز که دست یاری به سویشان دراز می کنم، خانواده محترم شهدا، جانبازان، آزادگان، ایثارگران و رزمندگان سرافراز، روحانیت معزز و بزرگوار و ائمه جمعه و جماعات، فرماندار محترم، هیئت های نظارت و اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی، سربازان گمنام امام زمان (عج)، کلیه نهادها و ادارات و پرسنل آنها، کلیه اقشار و صنوف و نهادهای مردم، دانشگاهیان و بالاخص جوانان پرشور و با نشاط و بانوان گرامی، کلیه ایلات و طوایف و تمامی سروران بزرگوار شهری و روستایی و عزیزانی که موجب گرم شدن تنور انتخابات شدند تقدیر و تشکر نمایم.در پایان انتظار دارم با همدلی و همراهی در جهت عمران و آبادانی این دو شهرستان بکوشیم.

در پیام غلام محمد زارعی منتخب مردم بویراحمد و دنا هم آمده است: مردم آگاه، ولایت مدار و زمان شناس حوزه انتخابیه بویراحمد ودنا در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور مسئولانه وبی نظیر خود حماسه ای به استواری دنا آفریدند.

دستاورد ارزشمند این حرکت مقدس که برگرفته از اعتقادات عمیق الهی و متبرک بنام حضرت فاطمه زهرا (س) آغاز گردید، شروع مسئولیتی همه جانبه برای استقرار فضای خدمت بی منت ودفاع از حقوق آحاد مردم بدون مرزبندی های جناحی و قومی خواهد بود که اینجانب به عنوان سربازی جان برکف ضمن قدردانی صمیمانه وخاضعانه و با تبعیت کامل از فرامین الهام بخش مقام عظمای ولایت و شهدای گرانقدر وبا پایبندی کامل به عهدی که با مردم دارم در مسیری که امام راحل عظیم الشان تبین فرموده اند، لحظه ای فروگذار نخواهم کرد و لازم می دانم از رهنمودهای عالمانه حضرت آیت الله ملک حسینی نماینده محترم ولی فقیه و خبرگان رهبری، استاندار پرتلاش و مردمی،فرماندهان محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،نیروی انتظامی استان ، سربازان فداکار و گمنام امام زمان (عج)، هیئت های محترم اجرائی و نظارت، فرمانداران محترم، هیئت های بازرسی و مسئولان قضائی استان و شهرستان ها که بستر انتخابات سالم و عادلانه را برای مشارکت حداکثری مردم فراهم آورند، صمیمانه تقدیر و تشکر کرده و از حضور سایر کاندیداهای محترم که با حضورخود زمینه ساز مشارکت حداکثری مردم شدند به سهم خود قدردانی می کنم و امید دارم که فضای رقابتی روزهای گذشته در آینده نزدیک به همفکری، همکاری توام با احترام متقابل مبدل شود و زمینه پیشرفت و آبادانی را برای مردم عزیز و شهیدپرور این خطه که در همه عرصه ها وفاداری خود را به نظام مقدس جمهوری اسلامی ثابت کرده اند، فراهم آورد.

سید علی محمد بزرگواری منتخب حوزه انتخابیه کهگیلویه، چرام و بهمئی هم در پیام خود آورده است: مردم شهرستان های کهگیلویه، بهمئی و چرام درانتخابات مجلس نهم برگ زرین دیگری برافتخارات نظام اسلامی افزودند و با تاسی از کلام ولی امر مسلمین با حضور یکپارچه خود در پای صندوق های رای، دشمنان قسم خورده نظام را مایوس و ناامید کردند.

خدمت به مردم عبادت است وارزش این خدمت در فراگیر بودن آن بدون لحاظ قومیت یا منطقه جغرافیایی است. در هر انتخابی برنده اصلی مردم ایران و نظام اسلامی هستند و تلاش همه کسانی که درزمینه حضور حداکثری مردم نقش دارند قابل تقدیر و تحسین است.



