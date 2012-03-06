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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۰۵

انتظاری به مهر خبر داد:

استقرار بیش از 750 پایگاه امداد برای جشن نیکوکاری در سمنان

استقرار بیش از 750 پایگاه امداد برای جشن نیکوکاری در سمنان

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان از استقرار 754 پایگاه ثابت و سیار شهری و روستایی استان سمنان در روز جشن نیکوکاری خبر داد.

نجفعلی انتظاری در گفتگو با  خبرنگار مهر ضمن اعلام پیش بینی کمک یک میلیارد ریالی مردم خیر استان سمنان در روز جشن نیکوکاری امسال، افزود: در سال قبل چهار میلیارد و 950 میلیون ریال در روز احسان و نیکوکاری جمع آوری شده است.
 
انتظاری گفت: پیش بینی می شود این میزان در جشن نیکوکاری امسال دو برابر شود زیرا مردم  استان سمنان در امر مشارکتهای مردمی در شش ماهه ابتدای سال رتبه نخست را در کشور کسب کردند.

وی از استقرار 754 پایگاه ثابت و سیار شهری و روستایی در روز جشن نیکوکاری خبر داد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همچنین از توانمندسازی یک هزار خانوار تحت پوشش این نهاد خبر داد و اظهار امیدواری کرد جشن توانمندسازی این خانوارها اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد. 

وی در پایان با بیان اینکه کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان در سالجاری بیش از دو هزار و 400  شغل در سطح استان ایجاد کرده است، گفت: این میزان شغل معادل 96 درصد از تعهدات ما بوده است.

 
کد مطلب 1552754

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