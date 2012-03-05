توسعه و گسترش عملیات آبخیزداری در مناطق ناپایدار ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر منوچهر حبیبی روز دوشنبه در مراسم جشن درختکاری که با حضور جمعی از مسئولین در سالن دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد، اظهار داشت: آب و خاک به عنوان دو منبع حیاتی نقش زیربنایی در تولیدات کشاورزی، صنعتی و در زندگی انسانها دارد که باید از آن صیانت شود.



وی گفت: فرسایش خاک علاوه بر تضعیف بستر تولید موجب انباشت مواد رسوبی در روخانه ها و مخازن سدها می شود که با اجرای عملیات آبخیزداری علاوه بر کاهش میزان فرسایش خاک و رسوب دهی حوزه ها بسترهای لازم برای استفاده بهینه از منابع آب و خاک هم فراهم می شود.



حبیبی یادآور شد: آبخیزداری، مدیریت و بهره برداری هماهنگ، یکپارچه و قانونمد منابع طبیعی کشاورزی و اقتصادی و اجتماعی یک آبخیز است به گونه ای که منابع آب و خاک به خوبی حفظ شود و آثار منفی به دنبال نداشته باشد.



وی اضافه کرد: مقابله با تخریب حوزه های آبخیز و عوامل ناپایدار کننده توسعه اجتماعی و اقتصادی نیاز به یک عزم ملی دارد به طوری که با مشارکت مستمر آحاد ملت بتوان سطح عملکرد اجرایی واعمال مدیریت بر عرصه ها را ارتقاء داد.



معاون هماهنگی و عمرانی استانداری قزوین در ادامه حفظ منابع طبیعی را زمینه ساز توسعه پایدار عنوان و بیان کرد: منابع طبیعی متعلق به مردم است و همه باید در حفظ و نگهداری از آن مشارکت داشته باشند.



حبیبی اضافه کرد: منابع طبیعی متعلق به مردم است و باید در حفظ و نگهداری آن مشارکت داشته باشند چرا که در تمام کشورها منابع طبیعی به لحاظ اهمیت و جایگاه، مدیریت حاکمیتی محسوب می ‌شود.



وی در پایان برلزوم توجه جدی تر به حفاظت از جنگلها تاکید کرد و افزود: تلاش برای حفظ و افزایش عرصه های منابع طبیعی امروزه راهکاری مهم و در عین حال اجتناب ناپذیر برای میراث سبز طبیعت است.