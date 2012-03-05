اعتراضی به نتایج انتخابات در گنبدکاووس نشده است

حیدرعلی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: علاوه بر این تخلف انتخاباتی نیز به ستاد انتخابات شهرستان اعلام نشده است.

وی با اشاره به تشکیل ستاد تسهیلات نوروزی گفت: این ستاد برای فراهم آوردن امکانات مناسب برای استقبال از مسافران راه اندازی شده است.

وی عنوان کرد: پیش بینی ها، برنامه ریزی و اقدامات لازم برای رفاه حال مسافران درباره بهدشاتف اسکان و خدمات رسانی کامل فراهم شده است.

احمدی بیان داشت: تا آغاز سال جدید جلسات برای آماده سازی شرایط و امکانات ادامه می یابد.

فرماندار گنبد کاووس گفت: ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی تا روز طبیعت فعالیت خواهد داشت.

گنبدکاووس در شرق گلستان واقع شده است.