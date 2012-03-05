یک مقام نظامی آمریکا با فرمانده ارتش لبنان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانتقاد، "جان قهوجی" فرمانده ارتش لبنان، اعضای یک هیئت نظامی آمریکا را به حضور پذیرفت.



"کنث توو" فرمانده نیروهای ویژه فرماندهی مرکزی آمریکا از جمله اعضای این هیئت نظامی بود که با فرمانده ارتش لبنان دیدار کرد.

در این دیدار که "مورا کونللی" سفیر آمریکا در بیروت نیز حضور داشت فرمانده ارتش لبنان بر ضرورت تقویت همکاری های نظامی میان دو کشور تاکید کرد.

طرف آمریکایی نیز در این دیدار مدعی آمادگی آمریکا برای تقویت توان موسسات نظامی لبنانی و اجرای کامل قطعنامه 1701 شد.



همچنین "پائولو سیرا" فرمانده نیروهای سازمان ملل متحد در لبنان در دیدار با قهوجی، اوضاع مناطق جنوبی لبنان را بررسی کرد.