درخواستی برای اجرای طرح دهکده ایرانی به مترو داده نشده است

علی محمد قلی ها در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این که هیچ غرفه ای در مترو به زنان دستفروش اختصاص نیافته است گفت: ما از حمایت زنان دستفروش مترو استقبال می کنیم اما تا این لحظه در خصوص این موضوع درخواستی نشده است.

این در حالی است که هفته گذشته پروین هدایتی، معاون سرمایه اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اعلام کرد از روز 15 اسفند ماه ‌فروشگاههای موجود در مترو در اختیار طرح دهکده ایرانی قرار می‌گیرند و زنان فروشنده مترو می‌توانند در این فروشگاه‌ها اجناس خود را به فروش برسانند.

واگن های مترو همچنان خاک می خورند

قلی ها در ادامه با اشاره به عدم ترخیص واگن های مترو در گمرک گفت: با وجود اینکه این واگنها می توانند تا یک میلیون نفر بر ظرفیت مترو بیافزایند هنوز رایزنیها برای حل این مشکل به نتیجه نرسیده و مردم همچنان در واگنهای مترو به دلیل ازدحام تحت فشارند.

وزارت نیرو غیر قانونی مدعی 13 میلیارد تومان است

مدیر عامل شرکت بهره برداری با اشاره به دریافت تعرفه های برق بر خلاف مصوبه مجلس گفت: نرخ هزینه های برق مترو همچنان با تعرفه های قدیم محاسبه می شود.

وی در مورد میزان بدهی مترو به وزارت نیرو گفت: ما اعتقاد داریم 11 میلیارد تومان از وزرات نیرو طلبکار هستیم . این در حالی است که وزارت نیرو در در خواستی غیر قانونی معتقد است 13 میلیارد ما بدهکار هستیم.