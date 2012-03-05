به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: فرهنگ، هنر و رسانه با محوریت دین سازنده اجتماع هستند.

مراسم تجلیل از برگزیدگان جشنواره کشوری مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی، جشنواره کشوری پویا نمایی کرمان، جشنواره فیلمنامه نویسی کوتاه با عنوان نماز در آئینه زندگی و سی امین جشنواره تئاتر فجر در بخش نمایشنامه خوانی با عنوان دوران خوش بازنشستگی برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام محمد آفتابی، ضمن تبریک به این هنرمندان گفت: فرهنگ، هنر و رسانه با محوریت دین از عناصر سازنده اجتماع و نهادینه کردن فرهنگ عمومی هستند.

وی تصریح کرد: هنرمندان باید با بهره گیری از هنر ارزشمند خود بستر تعالی، رشد، شکوفایی، توانمندی، نشاط و حرکت رو به جلو را تقویت کنند.

حجت الاسلام آفتابی گفت: جامعه هنری جوان باید در زمینه های اعتقادی و مذهبی به خصوص فریضه نماز بیش از پیش تلاش کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، افزود: هنرمندان باید در سال آینده تمام ایده ها و افکار نوآورانه خود را به کار گیرند تا شاهد شکوفایی هر چه بیشتر فرهنگ و هنر استان باشیم.

حجت الاسلام آفتابی، با اشاره به حضور حداکثری مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گفت: خوشبختانه حضور70 درصدی مردم کرمانشاه در پای صندوق های رأی بار دیگر پشتیبانی این ملت را از نظام مقدس جمهوری اسلامی به رخ جهانیان کشید.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، تاکید کرد: مردم ما همواره در صحنه های بزرگ حماسی و انقلابی حضوری پرشور داشته اند که این خود سند افتخار مسئولان جمهوری اسلامی است.

مراسم تجلیل از برگزیدگان جشنواره های سراسری برگزار شد

مراسم تجلیل از برگزیدگان جشنواره های سراسری از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه روز گذشته در سالن جلسات این اداره برگزار شد.

مراسم تجلیل از برگزیدگان جشنواره فیلمنامه نویسی کوتاه با عنوان نماز در آئینه زندگی، گروه نمایشنامه خوانی راوی امروز با نمایشنامه دوران خوش بازنشستگی، هیجدهمین جشنواره کشوری مطبوعات ،خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی و نخستین جشنواره کشوری پویا نمایی کرمان برگزار شد.

در بخش جشنواره فیلمنامه نویسی کوتاه( نمازدر آئینه زندگی) از نادر مومیوند، سهیلا رمیم، میلاد حسینی، مهتاب مرادی، سعید احمدیان، یوسف میرزایی و زینب کرمی تقدیر شد.

همچنین در بخش تجلیل از برگزیدگان گروه روای امروز از محسن سالاری، مهسا حصار محبی، مهتاب مصطفایی، طیبه قاسم پور، ندا قاسمی، عارفه گذرهی و کامران شهلایی تقدیر شد.

در بخش برگزیدگان جشنواره کشوری مطبوعات و خبرگزاری ها از چنگیز قیاسی، شهلا مرادی و بنفشه رضایی تجلیل شد.

در بخش جشنواره کشوری پویانمایی کرمان از کامران رضایی، حسین اکبری و عید احمدیان تقدیر شد.

مسابقه ای استثنایی برای آدم های باهوش

اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان کرمانشاه درنظردارد هیجان انگیزترین مسابقه هوش را با بهره گیری از ابزار سنجش روبیک بین کارکنان برگزار نماید.

کارکنان علاقمندان می توانند از طریق سیستم دیدگاه نسبت به ثبت نام برای شرکت در این مسابقه اقدام کنند.

رئیس امور عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان هدف از برگزاری این مسابقه را ارتقاء سطح خلاقیت، نوآوری و تمرکز کارکنان برشمرد و اعلام کرد: مسابقه در روز 24 اسفندماه در محل سالن اجتماعات این اداره کل برگزار می شود.

موسی قندی گفت: به نفرات برتری که پیش از سایر شرکت کنندگان موفق به تنظیم این جعبه جادویی شوند، جوایزی نفیس اهداء خواهد شد.