پنج گروه از واحدهای گردشگری و اقامتی گلستان بازرسی می کنند

قربان عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ایام نوروز امسال با حضور دستگاههای اجرایی در قالب اکیپ هایی درمراحل مختلف بازدیدهای مشترک صورت خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: با تمهیدات در نظر گرفته شده ضمن بازدید های پی در پی از فعالیت های این ستاد، در صورت وجود مشکل تذکرات لازم داده شده و دررفع نواقص و مشکلات موجود در اسرع وقت تلاش می شود.

وی همچنین یادآور شد: از کلیه تاسیسات گردشگری و اماکن اقامتی، پذیرایی و منازل استیجاری تا قبل از نوروز نیز بازدید صورت گرفته و در صورت وجود نواقص، موارد برطرف خواهد شد.

عباسی گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته در ستاد دائمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان گلستان، پایگاه های راهنمای مسافران و گردشگران نوروزی در سطح این استان دایر خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گفت: علاوه بر اینکه در مبادی ورودی استان گلستان در محورهای نوکنده، خوش ییلاق و تنگراه پایگاه های آمارگیری و نظرسنجی وجود دارد و اطلاع رسانی لازم صورت می گیرد، اقلام تبلیغاتی این اداره کل همچنین از طریق پایگاه های سایر ادارات و دستگاه های اجرایی این استان نیز در اختیار مسافران و گردشگران قرار می گیرد.

عباسی افزود: امسال نیز با برنامه ریزی های صورت گرفته، پایگاه های ثابت این اداره کل در سطح استان ایجاد شده تا بدین طریق مسافران و گردشگران با مراجعه به این پایگاه ها، اطلاعات مورد نیاز خود را درخصوص اماکن اقامتی و تفریحی استان، جاذبه های طبیعی وتاریخی، شماره تلفن های ضروری و... کسب کنند.

دبیر ستاد دائمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان گلستان در پایان اظهار امیدواری کرد: با ارائه خدمات مطلوب و ارزنده رضایت مندی مسافران نوروزی حاصل شود.