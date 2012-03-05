عراق آماده برگزاری نشست سران عرب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، جلال طالبانی بر آمادگی عراق برای میزبانی نشست آتی سران عرب تاکید کرد.



طالبانی خاطر نشان کرد عراق، مقدمات ویژه برگزاری نشست سران عرب در بغداد را انجام داده و تکمیل کرده است.



رئیس جمهوری عراق گفت : بغداد آماده استقبال از سران کشورهای عربی است.



بر اساس گزارش دفتر رئیس جمهوری عراق، اظهارات جلال طالبانی پیش از ترک عراق و سفر وی به آمریکا برای درمان مطرح شده است.



نشست سران عرب قرار است 29 مارس آینده در بغداد برگزار شود، با این حال تروریستهای مورد حمایت برخی رژیمهای عربی در تلاش برای ناتوانی دولت عراق در برقراری امنیت و ثبات، هر از چند گاهی به انجام عملیاتهای تروریستی دست می زنند.