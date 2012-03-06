آغاز اجرای تفاهمنامه سازمان زندانها و کمیته امداد/ 521 مورد چندقلو زایی در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه مشترک اداره کل زندان‌های استان قم و کمیته امداد امام خمینی(ره) جهت عملیاتی کردن تفاهم نامه مرکز باهدف همکاری وهمسویی در ارائه خدمات بهتر با خانواده زندانیان، ایجاد روحیه استقلال وخودباوری، کسب مقبولیت اجتماعی ورفع نیازهای معیشتی زندانیان نیازمند وخانواده آنان، با حضور قطبی مدیر کل زندانهای استان و جلالی مدیر کل کمیته امداد امام خمینی وشریعت پناهی مدیر عامل انجمن حمایت زندانیان قم و همچنین با حضور رؤسای زندان‌ها و مسئولان کمیته امداد امام خمینی(ره) در اتاق جلسات اداره کل برگزارشد.



در این جلسه مدیر کل زندانهای قم جهت اجرایی وعملیاتی شدن تفاهم نامه و وظیفه هر دستگاه به توضیح بندهای تفاهم نامه در زمینه وظایف و تعهدات سازمان زندانها، تعهدات کمیته امداد امام خمینی(ره)، تعهدات مشترک وهمچنین نحوه هماهنگی و وظیفه هردستگاه وهمچنین انجمن حمایت از زندانیان پرداخت و وظایف هر یک مشخص شد.



همچنین مدیر کل کمیته امداد نیز گزارشی از فعالیتها وعملکرد کمیته امداد در سطح استان ارائه کرد.



در پایان مقرر شد کمیته تخصصی با هدف بومی کردن تفاهم نامه وپیگیری مصوبات به تعداد چهار نفر از هر دستگاه به صورت ماهیانه تشکیل و موضوعات جهت طرح در جلسات مدیران آماده شود.



بازدید دادستان دادسرای عمومی و انقلاب قم از بازداشتگاه موقت در قم



دادستان دادسرای عمومی و انقلاب قم به منظور رفع مشکلات قضایی و در راستای کاهش آسیب رفتارهای پرخطر با هیات همراه قضایی در بازداشتگاه موقت حضور یافت و به مدت دوساعت ونیم نسبت به رفع مشکلات قضایی 110 نفر ازمددجویان که درخواست‌هایی از قبیل مرخصی، پایان حبس، تسهیل در پذیرش کفالت و وثیقه داشتند پاسخ و دستور قضایی لازم را صادر کرد.



تمام امور سالن پیشخوان اداره شهرستان قم به صورت مکانیزه در حال انجام است



مدیر کل ثبت احوال استان قم بیان کرد: سالن پیشخوان اداره شهرستان قم طی پیگیری‌هایی که در چند ماه اخیر صورت گرفت، توسط استاندار قم در هفته ثبت احوال افتتاح شد.



ولی الله عسکری یادآور شد: این سالن با تمام امکانات به صورت کاملا مکانیزه، مجهز به سیستم نوبت‌دهی الکترونیکی و مدیریت صف ارباب رجوع است.



وی بیان داشت: زمانی که ارباب رجوع به این سالن مراجعه کند با دریافت نوبت، به منظور دریافت خدمات متنوعی که در ثبت احوال وجود دارد به باجه مربوطه فراخوان می‌شود.



عسکری افزود: تعویض شناسنامه و صدور شناسنامه المثنی، صدور کارت ملی، تغییر نام و نام خانوادگی، درخواست هیئت حل اختلاف از خدماتی است که از طریق سیستم نوبت دهی به مراجعان از طریق میز خدمت ارائه می شود.



مدیر کل ثبت احوال قم افزود: تمام امور باجه‌ها به صورت مکانیزه در حال انجام است و ارائه خدمات به مردم با سرعت، کیفیت و رضایت‌مندی بهتر در محیط مناسب انجام می‌شود.



پروژه آرشیو الکترونیکی اسناد سجلی و هویتی ثبت احوال استان قم از مرز یک میلیون سند گذشت



معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی اداره کل ثبت احوال استان قم گفت: تا کنون یک میلیون و 70 هزار برگ از اسناد سجلی و هویتی ثبت احوال استان قم الکترونیکی شده است.



جواد ادیم معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی اداره کل ثبت احوال استان قم گفت: در استان قم حدود یک میلیون و 400 هزار برگ سند هویتی و سجلی وجود دارد که روزانه افزون بر 15 هزار برگ از این اسناد در اداره ثبت احوال شهرستان قم اسکن، داده آمایی و آرشیو الکترونیکی می‌شود.



ادیم گفت: تا کنون یک میلیون و 70 هزار سند در این استان اسکن شده است که از این تعداد 685 هزار برگ سند داده آمایی و 510 هزار برگ از این اسناد از طریق ارتباطات مخابراتی و با شرایط موجود پهنای باند بارگذاری و به مرکز داده سازمان ثبت احوال کشور انتقال داده شده است.



وی با اشاره به مزایای این پروژه ابراز داشت: با اتمام این پروژه برای انجام خدمات مربوط به ثبت احوال، ضرورتی به حضور و یا ارسال مدارک به اداره محل صدور شناسنامه وجود ندارد و از طریق سامانه های الکترونیکی دسترسی سریع به اسناد آرشیو شده، برای ارائه مطلوب تر خدمات امکان پذیر می باشد.



ادیم یکی از مزایای اصلی پروژه آرشیو الکترونیکی اسناد را افزایش سرعت خدمات رسانی به مراجعان عنوان کرد و گفت: افزایش ضریب امنیت اسناد، صرفه جویی در وقت و هزینه به ویژه هزینه‌های مربوط به مراسلات پستی و بایگانی، حفظ اسناد از خطرات و بلایای طبیعی، جلوگیری از استهلاک و فرسودگی اسناد بر اثر استفاده‌های متعدد و نیز ارائه کلیه خدمات هویتی در اداره محل سکونت افراد بدون در نظر گرفتن محل صدور شناسنامه آنها از دیگر مزایای آرشیو الکترونیکی اسناد است.



521 مورد چند قلو زایی در سال جاری در استان قم



معاون حقوقی و سجلی اداره کل ثبت احوال استان قم گفت: از کل تعداد ولادت های 11 ماهه سال جاری تعداد 521 مورد مربوط به چند قلو زایی در استان قم بوده است.



خلیل مرادی معاون حقوقی و سجلی اداره کل ثبت احوال استان قم گفت: در 11 ماهه سال جاری تعداد 19 هزار و 437 نفر در استان قم متولد شده اند که از این تعداد 18 هزار 916 نفر مربوط به تک زایی و 521 نفر چند قلو زایی بوده است.



وی افزود: از تعداد 521 مورد چند قلو زایی در سال جاری، تعداد 242 مورد دوقلو، 11 مورد سه قلو و یک مورد هم 4 قلو بوده است.



وی همچنین گفت: در بهمن ماه سال جاری از یک هزار و 904 مورد ولادت در استان تعداد 54 مورد مربوط به چند قلو زایی می باشدکه 24 مورد دو قلو و دو مورد سه قلو است.