احمدی نژاد پیروزی پوتین را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ رئیس جمهور در پیامی پیروزی ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه را به وی تبریک گفت.

متن پیام دکتر محمود احمدی‌نژاد به ولادیمیر پوتین به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای ولادیمیر پوتین

رئیس‌جمهوری فدراتیو روسیه

انتخاب جنابعالی به عنوان رئیس‌جمهور فدراتیو روسیه را به آن جناب، دولت و ملت دوست آن کشور صمیمانه تبریک می‌گویم.



امیدوارم در دوران مسئولیت جدید جنابعالی و با همکاری مسئولین دو کشور همسایه بیش از پیش شاهد گسترش عدالت مبتنی بر مهرورزی و استقرار روزافزون صلح و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی، رفع تبعیض و یک جانبه‌گرایی و برخوردهای دوگانه در نظام بین‌الملل و توسعه روابط حسنه موجود میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدراتیو روسیه را باشیم.



از خداوند متعال، استمرار سلامتی و موفقیت جنابعالی و بهروزی و نیک‌بختی دولت و ملت بزرگ روسیه را مسألت دارم.

محمود احمدی‌نژاد

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران

