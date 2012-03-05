افزایش 27 درصدی مرگ ناشی از برق گرفتگی/ کاهش 12 درصدی تلفات حوادث رانندگی

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل پزشکی قانونی همدان گفت: از ابتدای سالجاری تا پایان دی ماه 14 نفر در استان همدان بر اثر مسمومت ناشی از گاز co جان خود را از دست دادند.

علی احسان صالح از کاهش شش درصدی مرگ ناشی از مسمومیت گاز در همدان خبر داد و افزود: در مدت مشابه پارسال 15 نفر بر اثر مسمومیت ناشی از گاز جان خود را از دست دادند.

وی اظهار داشت: گاز co از کشنده‌ترین گازها است که آمار قربانیان آن در فصل سرما بیش از هر زمان دیگری است.

صالح سردرد همراه با احساس سنگینی، حالت گیجی، تهوع و استفراغ و سوزش شدید در ناحیه چشم و گلو، احساس گرفتگی و درد شدید در قفسه سینه را مهمترین علائم مسمومیت و گازگرفتگی با گاز مونواکسید کربن دانست.

وی تاکید کرد: نخستین و مهمترین اقدام برای نجات افرادی که دچار مسمومیت با مونواکسیدکربن و سایر گازها شده اند، رساندن اکسیژن و هوای تازه به آنان است.

مرگ ناشی از برق گرفتگی در همدان 27 درصد افزایش یافت

مدیر کل پزشکی قانونی همدان گفت: مرگ ناشی از برق گرفتگی در استان همدان در10 ماه نخست سالجاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته 27 درصد افزایش یافت.

علی احسان صالح افزود: در 10 ماه نخست سال گذشته 11 نفر بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست دادند که این رقم در زمان مشابه سالجاری به 14 نفر رسید.

وی برق گرفتگی، سوختگی، آتش سوزی و صدمات ناشی از پرتاب شدن را از خطرات استفاده غیراصولی از برق دانست.

صالح گفت: برق گرفتگی عواقب مختلفی نظیر مرگ ناشی از ایست قلبی، سوختگی داخلی و سوختگی خارجی به دنبال دارد

کاهش 12درصدی تلفات حوادث رانندگی در همدان

مدیر کل پزشکی قانونی استان همدان با بیان اینکه در ده ماه امسال 562 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند، گفت: این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که 638 نفر در تصادفات رانندگی کشته شدند، 11 و 9 دهم درصد کاهش نشان می‌دهد.

علی احسان صالح افزود: از مجموع تلفات رانندگی 10 ماه نخست امسال 413 مرد و 149 زن بودند.

وی اظهارداشت: بیشترین تلفات حوادث رانندگی با 406 فقره در جاده‌های برون شهری گزارش شده است.

مدیر کل پزشکی قانونی استان همدان عنوان کرد: در این مدت شش هزار و 382 نفر مصدوم حوادث رانندگی در مرکز پزشکی قانونی‌استان پذیرش شده که از این تعداد چهار هزار و 516 مرد و یک‌هزارو 866 زن هستند.